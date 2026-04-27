Le chancelier allemand Friedrich Merz critique les États-Unis et Israël sur la prolongation de la guerre avec Iran

AA / Berlin / Ayhan Simsek

Le chancelier allemand Friedrich Merz a, lundi, réitéré ses critiques à l’égard des États-Unis et d’Israël concernant la prolongation de la guerre avec Iran, tout en affirmant que les Européens intensifieront leurs efforts diplomatiques afin de trouver une issue.

« Concernant l’Iran, oui, j’ai été déçu », a déclaré Friedrich Merz lors d’une conférence de presse à Berlin, interrogé sur ses précédents propos selon lesquels les États-Unis manqueraient d’une « stratégie de sortie » et auraient été « humiliés » par Téhéran.

« Les États-Unis et Israël ont supposé, dès le départ, que ce problème serait résolu en quelques jours. Or, nous devons désormais reconnaître que ce n’est pas le cas », a poursuivi le chancelier. « C’est pourquoi nous souhaitons, du côté européen, contribuer par la voie diplomatique à la recherche d’une solution. »

Le dirigeant conservateur a également souligné que l’Allemagne avait repris des discussions directes avec l’Iran et menait des consultations avec ses partenaires régionaux afin de soutenir les initiatives diplomatiques visant à mettre fin au conflit.

« Nous coordonnons étroitement nos actions avec les États-Unis, mais nous tenons aussi à préciser que nous avons nos propres idées européennes sur la manière de parvenir à une résolution du conflit », a déclaré Friedrich Merz. « J’espère que nous y parviendrons, mais je n’en suis pas certain », a-t-il conclu.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba