L'UKMTO avait déclaré qu'elle n'avait pas eu connaissance, au moment de la rédaction du rapport, d'un quelconque impact environnemental résultant de cet incident

Le CGRI revendique une frappe contre le navire MSC Sariska en mer d’Oman L'UKMTO avait déclaré qu'elle n'avait pas eu connaissance, au moment de la rédaction du rapport, d'un quelconque impact environnemental résultant de cet incident

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a déclaré lundi avoir ciblé le navire MSC Sariska à l'aide d'un missile de croisière, en représailles à une attaque américaine contre le navire iranien Lian Star en mer d'Oman, selon les médias d'État.



Un cargo avait été frappé par un projectile non identifié dans le Golfe, au sud-est de l'Irak, provoquant une « forte explosion », avait rapporté lundi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations).

Dans un avis de sécurité, l'UKMTO avait précisé lundi avoir reçu le signalement d'un incident impliquant un cargo qui transitait par le Golfe, à environ 40 milles nautiques au sud-est d'Oum Qasr, en Irak.

L'agence avait indiqué que le navire avait été touché sur son flanc tribord par un « projectile inconnu », ce qui avait déclenché une « forte explosion ».

L'UKMTO avait ajouté qu'elle n'avait pas eu connaissance, au moment de la rédaction du rapport, d'un quelconque impact environnemental résultant de cet incident.

Aucune information n'avait été immédiatement disponible concernant d'éventuelles victimes, les dommages subis par le navire ou la nature du projectile.

L'agence avait conclu en précisant que les autorités compétentes avaient ouvert une enquête sur cet incident.

La compagnie propriétaire du MSC Sariska n’a pas encore réagi à ces allégations. Les autorités américaines n’ont pas non plus commenté l’incident.



Mohsen Rezaei, un conseiller du guide suprême de l'Iran, avait affirmé sur le réseau social américain X que le détroit d'Ormuz demeurait sous administration iranienne et avait averti que Téhéran ne tolérerait pas ce qu'il avait qualifié de poursuite du blocus naval.

« Le détroit d'Ormuz est sous la gestion de l'Iran. Nous ne permettrons pas la poursuite du blocus naval, et une nouvelle escalade au Liban ne sera pas tolérée », avait écrit Rezaei.

Les tensions régionales ont explosé le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, l'Iran a riposté par des salves de drones et de missiles qui ont frappé des cibles à travers la région alors qu'il fermait le détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les pourparlers à Islamabad n'ont pas réussi à produire un accord durable. Trump a par la suite prolongé la trêve indéfiniment tout en maintenant un blocus sur les navires se rendant vers ou en provenance des ports iraniens par cette voie navigable stratégique.