Le président américain décidera si l’escalade constitue une « violation du cessez-le-feu », déclare le chef du Pentagone

Le cessez-le-feu avec l’Iran « n’est pas terminé », déclare le secrétaire américain à la Défense Hegseth Le président américain décidera si l’escalade constitue une « violation du cessez-le-feu », déclare le chef du Pentagone

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré mardi que le cessez-le-feu avec l’Iran « n’est pas terminé », ajoutant que le président américain Donald Trump décidera si toute escalade constitue une « violation du cessez-le-feu ».

« Non, le cessez-le-feu n’est pas terminé », a déclaré Hegseth aux journalistes lors d’une conférence de presse conjointe au Pentagone avec le président des chefs d’état-major américains, le général Dan Caine.

« En fin de compte, le président (Trump) prendra la décision de savoir si quoi que ce soit devait dégénérer en violation du cessez-le-feu, mais nous exhortons certainement l’Iran à être prudent dans ses actions, afin de rester en dessous de ce seuil », a ajouté Hegseth.

« Donc pour l’instant, le cessez-le-feu tient certainement, mais nous allons observer très, très attentivement. »

Hegseth a indiqué que deux navires commerciaux américains, accompagnés de destroyers américains, avaient transité en toute sécurité par le détroit d’Ormuz, démontrant que « la voie est libre ».

Il a ajouté que « les Iraniens sont embarrassés par ce fait. Ils disaient contrôler le détroit. Ce n’est pas le cas », tout en précisant que le blocus américain du détroit « reste pleinement en vigueur ».

« En fait, six navires ont tenté de franchir le blocus depuis des ports iraniens lorsque le ‘Project Freedom’ a commencé, et ils ont tous été refoulés », a déclaré Hegseth.

Le secrétaire à la Défense a également indiqué que Washington restait en contact avec Séoul après qu’un navire sud-coréen a pris feu dans cette voie navigable stratégique.

« Nous espérons que la Corée du Sud s’impliquera, tout comme nous espérons que le Japon s’impliquera, tout comme nous espérons que l’Australie s’impliquera, tout comme nous espérons que l’Europe s’impliquera. Mais nous n’attendons pas qu’ils le fassent », a déclaré Hegseth.

Pour sa part, Caine a précisé que depuis l’annonce du cessez-le-feu, « l’Iran a tiré sur des navires commerciaux neuf fois et saisi deux navires porte-conteneurs, et ils ont attaqué les forces américaines plus de dix fois, toutes ces actions restant en dessous du seuil de reprise des opérations de combat majeures ».

« En raison des attaques indiscriminées de l’Iran dans la région, 22 500 marins embarqués sur plus de 1 550 navires commerciaux sont actuellement bloqués dans le Golfe arabique, incapables de transiter », a ajouté Caine.

Les tensions régionales se sont accrues depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant des représailles de Téhéran contre Israël et les alliés américains dans le Golfe, ainsi que des perturbations dans le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, mais les discussions à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable et la trêve a ensuite été prolongée.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz