Le président américain Donald Trump envisagerait un retour à des opérations de combat à grande échelle en Iran

Le CENTCOM doit présenter à Donald Trump de nouvelles options militaires en Iran, selon un rapport Le président américain Donald Trump envisagerait un retour à des opérations de combat à grande échelle en Iran

Le président américain Donald Trump doit recevoir jeudi un briefing sur de nouveaux plans d’éventuelles actions militaires en Iran de la part du commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper, rapporte Axios, citant des sources.

Selon le rapport, ce briefing indique que Trump envisage sérieusement un retour à des opérations de combat de grande envergure, soit pour sortir de l’impasse des négociations, soit pour porter un coup décisif avant de mettre fin au conflit.

Par ailleurs, le CENTCOM a élaboré un plan prévoyant une série de frappes « courtes et intenses » contre l’Iran, visant probablement des infrastructures, dans le but de dépasser le blocage actuel des discussions.

Dans cette optique, une telle action aurait pour objectif de contraindre l’Iran à revenir à la table des négociations avec davantage de flexibilité sur la question nucléaire.

En outre, une autre proposition qui devrait être présentée à Trump porte sur la prise de contrôle d’une partie du détroit d’Ormuz afin de le rouvrir au transport commercial, bien qu’une telle opération puisse impliquer des forces terrestres, précise le rapport.

Par ailleurs, une autre option déjà évoquée, et susceptible d’être remise sur la table, consisterait en une mission des forces spéciales visant à sécuriser le stock d’uranium hautement enrichi de l’Iran.

Mercredi, Trump a déclaré à Axios qu’il considérait un blocus naval de l’Iran comme « quelque peu plus efficace que des bombardements ».

Ainsi, selon le rapport, Trump verrait dans ce blocus son principal levier de pression, tout en restant ouvert à une action militaire si l’Iran ne cède pas.

En parallèle, les planificateurs militaires américains se préparent également à l’éventualité d’une riposte iranienne contre les forces américaines dans la région en réaction à un éventuel blocus.

Enfin, selon le rapport, le chef d’état-major interarmées, le général Dan Caine, devrait également participer au briefing prévu jeudi.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba