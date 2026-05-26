Le Wall Street Journal avait affirmé que la marine américaine avait guidé un superpétrolier grec transportant 2 millions de barils de brut vers l’Inde

Le CENTCOM dément des opérations d’escorte de la marine américaine dans le détroit d’Ormuz Le Wall Street Journal avait affirmé que la marine américaine avait guidé un superpétrolier grec transportant 2 millions de barils de brut vers l’Inde

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Le Commandement central américain (CENTCOM) a démenti mardi les informations de presse selon lesquelles la marine américaine aurait repris des opérations d’escorte de navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.

Dans un communiqué publié sur le réseau social américain X, le CENTCOM a rejeté les affirmations faisant état d’une reprise de l’initiative « Project Freedom », précisant que les forces américaines ne participent actuellement à aucune opération d’assistance à la navigation commerciale dans cette voie maritime stratégique.

Plus tôt dans la journée de mardi, le Wall Street Journal, citant des responsables militaires américains, avait rapporté que la marine américaine avait escorté un superpétrolier grec transportant 2 millions de barils de pétrole brut à travers ce passage stratégique situé au large des côtes d’Oman.

Selon les responsables militaires cités par le quotidien américain, le navire était bloqué dans la région depuis le début du mois de mars et se dirige désormais vers l’Inde pour y livrer sa cargaison.

L’initiative « Project Freedom », destinée à escorter les navires dans ce corridor maritime crucial, avait été suspendue environ 36 heures après son lancement plus tôt ce mois-ci.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani