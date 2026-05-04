Le CENTCOM dément avoir subi une attaque iranienne contre un navire américain dans le détroit d’Ormuz « Aucun navire de la marine américaine n’a été touché »

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a affirmé lundi que les informations selon lesquelles l’Iran aurait attaqué un navire de guerre américain avec deux missiles étaient infondées.

Le CENTCOM a publié un communiqué à ce sujet sur la plateforme de médias sociaux X appartenant à une société américaine.

Dans cette déclaration, qualifiant de fausses les allégations d’une attaque iranienne contre un navire de guerre américain avec deux missiles, le commandement a indiqué : « Aucun navire de la marine américaine n’a été touché. Les forces américaines soutiennent le Projet Liberté et poursuivent le blocus maritime imposé aux ports iraniens. »

L’Iran affirme avoir visé un navire américain avec deux missiles

L’agence semi-officielle iranienne Fars avait rapporté que l’Iran avait visé avec deux missiles un navire appartenant à la marine américaine qui tentait de traverser le détroit d’Ormuz et qui, selon Téhéran, mettait en danger la circulation maritime près de l’île de Jask.

Selon cette information, le navire, après avoir été touché, n’avait pas pu poursuivre sa route et avait été contraint de s’éloigner de la zone.

Le porte-parole des Gardiens de la Révolution iraniens et adjoint chargé des relations publiques, Hossein Mohebbi, avait par ailleurs déclaré que les navires violant les règles dans le détroit d’Ormuz seraient stoppés « par la force ».

Dans un précédent communiqué, le CENTCOM avait annoncé qu’il commencerait à soutenir le « Projet Liberté », mis en place pour assurer le passage des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz, avec la mobilisation de 15 000 militaires.

*Traduit du turc par Wafae El Baghouani