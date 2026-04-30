Ottawa « se dit satisfait des progrès réalisés pour renforcer la sécurité arctique par le biais d’une action conjointe de l’OTAN », a déclaré le ministère canadien des Affaires étrangères à Anadolu

Le Canada soutient le rôle de l’OTAN au Groenland alors que la sécurité arctique devient une priorité pour l’alliance Ottawa « se dit satisfait des progrès réalisés pour renforcer la sécurité arctique par le biais d’une action conjointe de l’OTAN », a déclaré le ministère canadien des Affaires étrangères à Anadolu

AA / Istanbul / Esra Tekin

Le Canada salue les efforts visant à renforcer le rôle de l’OTAN dans la sécurité arctique, y compris autour du Groenland, alors que le Grand Nord devient un axe de plus en plus important pour l’alliance, a déclaré le ministère canadien des Affaires étrangères à Anadolu.

Thida Ith, porte-parole du ministère, a indiqué qu’Ottawa est « satisfait des progrès réalisés pour accroître la sécurité arctique grâce à une action conjointe de l’OTAN » concernant le Groenland.

Ses propos interviennent alors que l’importance stratégique du Groenland a refait surface parmi les alliés de l’OTAN à la suite des déclarations du président américain Donald Trump sur l’acquisition de l’île.

L’Arctique et le Grand Nord prennent une importance croissante pour la sécurité collective de l’OTAN, sept des huit États arctiques étant désormais membres de l’alliance, selon l’OTAN.

« Le Canada s’engage à donner la priorité à sa défense dans l’Arctique et à contribuer à la sécurité plus large du continent nord-américain et du flanc nord-ouest de l’OTAN », a déclaré Thida Ith dans un communiqué écrit pour Anadolu.

La porte-parole a ajouté que le Canada continuera de collaborer avec le Danemark, le Groenland, les États-Unis et d’autres alliés arctiques « afin de remplir notre responsabilité partagée pour la sécurité et la résilience de l’Arctique ».

Le Groenland, territoire autonome au sein du Royaume du Danemark, occupe une position clé entre l’Amérique du Nord et l’Europe.

Sa localisation en fait un point central des discussions sur la défense arctique, la sécurité transatlantique et la capacité de l’OTAN à opérer dans le Grand Nord.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a présenté la position arctique du Canada comme faisant partie de l’engagement plus large d’Ottawa envers l’OTAN.

« En tant que fier membre fondateur de l’OTAN, le Canada se tient aux côtés de nos alliés », a-t-elle déclaré. « L’OTAN demeure une pierre angulaire de la politique de défense et de sécurité du Canada. »

Elle a souligné que l’OTAN reste un forum où les alliés peuvent « discuter, se préparer et agir » sur les questions affectant la sécurité transatlantique, y compris la défense collective.

Le Canada et ses alliés traversent ce que la porte-parole a décrit comme un « changement radical » dans leur posture de défense pour répondre aux menaces actuelles et futures, soutenu par d’importantes augmentations des dépenses de défense.

« Les paroles et actions du Canada, notamment le respect de la dépense de 2 % du PIB, l’engagement à atteindre 5 % d’ici 2035, ainsi que ses contributions en Lettonie, en Ukraine et dans l’Arctique, continuent de démontrer son soutien durable au lien transatlantique », a ajouté la porte-parole.

Elle a précisé que la dissuasion reste au cœur de l’approche de l’alliance.

« La dissuasion est la pierre angulaire de notre défense, et l’OTAN est prête, disposée et capable de faire tout ce qui est nécessaire pour défendre chaque allié », a-t-elle souligné.

« Ensemble, les alliés construisent une OTAN plus forte afin de garantir que nous sommes préparés à relever tout défi pour notre sécurité. »

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz