« Je viens de recevoir des informations de mes responsables détaillant les abus choquants subis par des Canadiens détenus en Israël. Ces Canadiens sont désormais arrivés en Türkiye », déclare la ministre des Affaires étrangères Anita Anand

Le Canada condamne les « graves mauvais traitements » infligés par Israël aux membres de la flottille mondiale Sumud « Je viens de recevoir des informations de mes responsables détaillant les abus choquants subis par des Canadiens détenus en Israël. Ces Canadiens sont désormais arrivés en Türkiye », déclare la ministre des Affaires étrangères Anita Anand

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Le Canada a condamné vendredi les « graves mauvais traitements » infligés aux membres de la flottille humanitaire mondiale Sumud en route vers Gaza, appelant à ce que les responsables de ces abus soient tenus de rendre des comptes.

« Je viens de recevoir des informations de mes responsables détaillant les abus choquants subis par des Canadiens détenus en Israël. Ces Canadiens sont désormais arrivés en Türkiye », a écrit la ministre des Affaires étrangères Anita Anand sur la plateforme américaine X.

« Les responsables consulaires d’Affaires mondiales Canada présents sur le terrain veillent à ce qu’ils reçoivent les soins médicaux urgents nécessaires afin qu’ils puissent rentrer chez eux dès que possible », a-t-elle ajouté.

« Le Canada condamne sans équivoque les graves mauvais traitements infligés à des Canadiens en Israël. Les responsables de ces abus flagrants doivent être tenus responsables. Nous continuerons à fournir des informations supplémentaires au fur et à mesure qu’elles seront disponibles », a-t-elle poursuivi.

La flottille humanitaire mondiale Sumud a annoncé mardi que les 50 navires de son convoi avaient été saisis par Israël.

Après leur transfert en Türkiye depuis leur détention en Israël, de nombreux témoignages des militants détenus, ainsi qu’une vidéo publiée par un ministre du cabinet israélien, ont fait état de multiples formes de mauvais traitements infligés par leurs geôliers israéliens.

La flottille, transportant 428 personnes originaires de 44 pays, avait quitté jeudi dernier Marmaris, en Türkiye, dans une nouvelle tentative de briser le blocus israélien imposé à Gaza depuis 2007, qui a poussé la majorité de la population au bord de la famine.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani