L'armée israélienne poursuit ses attaques contre le Liban en dépit du cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et prolongé de 45 jours le 15 mai

Le bilan des attaques israéliennes contre le Liban depuis le 2 mars s'élève à 2 988 morts L'armée israélienne poursuit ses attaques contre le Liban en dépit du cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et prolongé de 45 jours le 15 mai

Le bilan des pertes humaines causées par les attaques de l'armée israélienne contre le Liban depuis le 2 mars a augmenté de 19 morts au cours des dernières 24 heures, s'élevant ainsi à 2 988 morts, malgré la prolongation du cessez-le-feu le 15 mai.

Le ministère libanais de la Santé a communiqué le bilan des morts et des blessés concernant les attaques menées par Israël depuis le 2 mars.

Selon ces données, le nombre de personnes tuées dans les attaques israéliennes au cours de ladite période a atteint 2 988, tandis que le nombre de blessés s'élève à 9 210.

Il a été précisé que 116 professionnels de la santé figuraient parmi les personnes ayant perdu la vie, et que 263 autres membres du personnel médical avaient été blessés.

Dans son communiqué de samedi, le ministère de la Santé avait rapporté que 2 969 personnes avaient été tuées dans les attaques menées par Israël contre le Liban depuis le 2 mars.

L'armée israélienne poursuit ses attaques contre le Liban en dépit du cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et prolongé de 45 jours le 15 mai.

- Attaques israéliennes contre le Liban et cessez-le-feu

L'armée israélienne avait lancé d'intenses frappes aériennes contre le Liban le 2 mars, occupant de nombreuses localités dans le sud du pays.

Pendant cette période, le gouvernement libanais avait annoncé que le nombre de personnes déplacées dans le pays avait dépassé le million.

Le président américain Donald Trump avait annoncé, dans une déclaration le 24 avril, que le cessez-le-feu temporaire de 10 jours entre le Liban et Israël, entré en vigueur le 17 avril, avait été prolongé de 3 semaines supplémentaires.

À l'issue du troisième cycle de négociations mené sous la médiation des États-Unis entre le Liban et Israël les 14 et 15 mai, il a été décidé de prolonger le cessez-le-feu de 45 jours à compter du 17 mai, et de tenir un quatrième cycle de discussions au début du mois de juin.

Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses attaques et les démolitions de maisons dans le sud du Liban, tandis que le Hezbollah mène des attaques contre les troupes israéliennes au motif que ces dernières violent la trêve.

* Traduit du turc par Mariem Njeh