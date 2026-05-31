Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait également déclaré le 25 mai avoir donné pour instruction à l'armée d'intensifier les attaques contre le Liban

Le bilan des attaques israéliennes au Liban depuis le 2 mars s'élève à 3 412 morts Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait également déclaré le 25 mai avoir donné pour instruction à l'armée d'intensifier les attaques contre le Liban

Le nombre de personnes ayant perdu la vie dans les attaques menées par l'armée israélienne contre le Liban depuis le 2 mars, en dépit du cessez-le-feu, a augmenté de 41 victimes pour atteindre 3 412.

Le ministère libanais de la Santé a partagé ses dernières données concernant le nombre de morts et de blessés dans les attaques menées par Israël depuis le 2 mars.

Selon ces données, 3 412 personnes ont perdu la vie et 10 269 autres ont été blessées dans les attaques israéliennes au cours de cette période.

Dans son communiqué publié la veille, le ministère de la Santé avait fait état de 3 371 morts dans les attaques menées par Israël contre le Liban à partir du 2 mars.

L'armée israélienne poursuit ses attaques contre le Liban malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et prolongé de 45 jours à compter du 17 mai.

Attaques d'Israël au Liban et cessez-le-feu

L'armée israélienne avait lancé d'intenses frappes aériennes sur le Liban le 2 mars, occupant de nombreuses localités dans le sud du pays.

Le gouvernement libanais a annoncé durant cette période que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays avait dépassé le million.

Le président américain Donald Trump avait annoncé, dans une déclaration faite le 24 avril, que le cessez-le-feu temporaire de 10 jours entre le Liban et Israël, entré en vigueur le 17 avril, avait été prolongé de trois semaines supplémentaires.

À l'issue du troisième cycle de pourparlers qui s'est tenu les 14 et 15 mai entre le Liban et Israël sous la médiation des États-Unis, il a été décidé de prolonger le cessez-le-feu de 45 jours à compter du 17 mai et de tenir un quatrième cycle de négociations début juin.

Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses attaques et ses démolitions de maisons dans le sud du Liban, tandis que le Hezbollah mène des attaques contre les troupes israéliennes au motif qu'elles violent la trêve.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait également déclaré le 25 mai avoir donné pour instruction à l'armée d'intensifier les attaques contre le Liban.