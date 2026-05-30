Selon le communiqué de l'armée libanaise, un drone israélien a ciblé un véhicule circulant sur la route principale du village d'Aba

L'armée libanaise annonce que 2 de ses soldats ont été grièvement blessés dans une attaque israélienne Selon le communiqué de l'armée libanaise, un drone israélien a ciblé un véhicule circulant sur la route principale du village d'Aba

AA / Beyrouth

L'armée libanaise a annoncé que deux de ses soldats ont été grièvement blessés lors d'une attaque menée par un drone israélien contre un véhicule dans la province de Nabatiyeh, dans le sud du pays.

Selon le communiqué de l'armée libanaise, un drone israélien a ciblé un véhicule circulant sur la route principale du village d'Aba, dans le district de Nabatiyeh.

Le communiqué précise que deux soldats qui se trouvaient dans le véhicule ont été grièvement blessés lors de l'attaque et ont été transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Les attaques aériennes et d'artillerie israéliennes se poursuivent

Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril et prolongé de 45 jours à compter du 17 mai, l'armée israélienne poursuit ses attaques contre les régions du sud du Liban.

Selon les informations de l'agence officielle libanaise NNA, des avions de chasse israéliens ont mené 3 frappes aériennes sur la localité de Mechghara, située dans la Bekaa occidentale, dans l'est du pays.

Les avions de chasse israéliens ont également bombardé la région de Sawwan, située entre les localités de Zawtar El Charkiyeh et de Mifedoun, dans le sud du pays.

Un drone appartenant à Israël a également ciblé un véhicule circulant sur la route Habboch-Nabatiyeh, dans la province de Nabatiyeh.

Par ailleurs, l'artillerie israélienne a intensément bombardé les abords des localités de Reyhan, Aichiye et Mahmoudiye, dans la région de Jezzine.

Les localités de Mansouri, Bouyout es-Sayyad, Qlaileh et Majdel Zoun, situées aux abords de la ville de Tyr, ont également été la cible de tirs d'artillerie provenant des positions israéliennes à Bayada et Chamaa.

L'artillerie israélienne a en outre ciblé les abords du château de Chaqif (Haut-Nabatiyeh) ainsi que les zones rurales des localités de Nabatiyeh El Faouqa et de Kfar Tebnit.

Déclaration de représailles du Hezbollah

De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir mené des attaques contre des cibles appartenant à l'armée israélienne en réponse aux violations du cessez-le-feu.

Le communiqué annonce que Kiryat Shmona ainsi que la base de contrôle aérien et d'opérations de Meron, dans le nord d'Israël, ont été ciblées par des roquettes.

De plus, il a été indiqué qu'à l'aube, une unité appartenant à l'armée israélienne a été repérée alors qu'elle tentait d'avancer vers les secteurs est de la localité de Ghandouriyeh.

Ladite unité a été prise au piège dans une embuscade à l'explosif et a été simultanément ciblée par des tirs d'artillerie et des attaques de roquettes.

Les attaques israéliennes contre le Liban et le cessez-le-feu

L'armée israélienne avait lancé d'intenses attaques aériennes contre le Liban le 2 mars et avait occupé plusieurs localités dans le sud du pays.

Le gouvernement libanais avait annoncé au cours de cette période que le nombre de personnes déplacées dans le pays avait dépassé le million.

Le président américain Donald Trump avait annoncé, dans une déclaration faite le 24 avril, que le cessez-le-feu temporaire de 10 jours entré en vigueur le 17 avril entre le Liban et Israël avait été prolongé de 3 semaines supplémentaires.

À l'issue du troisième session de négociations mené sous la médiation des États-Unis entre le Liban et Israël les 14 et 15 mai, il a été décidé de prolonger le cessez-le-feu de 45 jours à compter du 17 mai et de tenir un quatrième round de négociations au début du mois de juin.

Le ministère libanais de la Santé a rapporté, dans sa dernière déclaration, que 3 355 personnes avaient perdu la vie dans les attaques menées par Israël contre le pays depuis le 2 mars.

Alors que l'armée israélienne poursuit ses attaques et les démolitions de maisons dans le sud du Liban malgré le cessez-le-feu, le Hezbollah mène des attaques contre les troupes israéliennes au motif que ces dernières violent le cessez-le-feu.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré, le 25 mai, avoir donné l'ordre à l'armée d'intensifier les attaques contre le Liban.