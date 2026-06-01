Cette annonce intervient après que le Hezbollah a revendiqué 21 attaques contre des cibles militaires israéliennes au cours des dernières 24 heures

L'armée israélienne signale des tirs de roquettes en provenance du Liban Cette annonce intervient après que le Hezbollah a revendiqué 21 attaques contre des cibles militaires israéliennes au cours des dernières 24 heures

L'armée israélienne a signalé, lundi, des tirs de roquettes en provenance du Liban, peu après que le Hezbollah a annoncé avoir mené 21 attaques contre des cibles militaires israéliennes au cours des dernières 24 heures.

La chaîne israélienne Channel 12 et le quotidien Yedioth Ahronoth ont rapporté que des sirènes d'alerte ont retenti dans la ville de Tibériade et ses environs après la détection de roquettes traversant la frontière depuis le Liban.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué que trois roquettes avaient été tirées en direction de la Haute-Galilée, précisant que deux d'entre elles avaient été interceptées, tandis que les résultats des tentatives d'interception de la troisième étaient toujours en cours d'examen.

Dimanche, quatre personnes ont été blessées après qu'un drone lancé depuis le Liban a frappé la colonie de Beit Hillel, dans le nord d'Israël, selon la chaîne israélienne Channel 12.

Cet incident est survenu après que le Hezbollah a annoncé une série d'opérations visant les forces et positions militaires israéliennes dimanche.

Dans plusieurs communiqués distincts, le mouvement a affirmé que ses combattants avaient ciblé des forces israéliennes dans le sud du Liban à l'aide de roquettes et d'obus d'artillerie, faisant état de frappes directes.

Le Hezbollah a également indiqué avoir tiré un missile sol-air contre un drone israélien de type Hermes 450 au-dessus du sud du Liban.

Le groupe a ensuite annoncé avoir mené 21 opérations en l'espace de 24 heures contre des soldats israéliens, des véhicules militaires et des positions de l'armée dans le sud du Liban et le nord d'Israël.

Israël poursuit ses attaques contre le Liban malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, puis prolongé de 45 jours à partir du 17 mai à l'issue de négociations indirectes menées sous médiation américaine.

Selon le ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes menées depuis le 2 mars ont fait plus de 3 400 morts à travers le pays.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba