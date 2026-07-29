Le ministère saoudien des Affaires étrangères affirme que le Royaume n'hésitera pas à prendre « toutes les mesures nécessaires » en cas de nouvelles attaques par des groupes soutenus par l'Iran

L'Arabie saoudite menace de nouvelles frappes en Irak en cas d'attaques de groupes pro-iraniens Le ministère saoudien des Affaires étrangères affirme que le Royaume n'hésitera pas à prendre « toutes les mesures nécessaires » en cas de nouvelles attaques par des groupes soutenus par l'Iran

AA / Istanbul

L'Arabie saoudite a déclaré mercredi que ses frappes nocturnes ciblant des groupes soutenus par l'Iran en Irak avaient été menées en légitime défense, et a averti qu'elle entreprendrait d'autres actions militaires si ces groupes lancent de nouvelles attaques contre le Royaume.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a précisé que les frappes, menées par les forces armées saoudiennes en coordination avec le Commandement central américain (CENTCOM), ont visé des sites « spécifiques » en Irak liés à des attaques contre des installations pétrolières du Royaume.

Le ministère a souligné que l'opération s'est déroulée dans le cadre du droit à la légitime défense garanti par le droit international, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations unies.

Il a accusé les groupes soutenus par l'Iran en Irak de suivre « une approche d'escalade irresponsable », en dépit des efforts saoudiens visant à contribuer à réduire les tensions régionales et à préserver la sécurité et la stabilité de la région.

Le ministère a ajouté que ces groupes ont violé le droit international et ignoré les principes de bon voisinage et de fraternité islamique.

Tout en réaffirmant que le Royaume ne cherche pas l'escalade, le ministère a averti qu'en cas de nouvelles attaques, l'Arabie saoudite « n'hésitera pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver sa souveraineté et protéger ses citoyens et ses infrastructures ».

Dans un communiqué séparé, le ministère de la Défense a indiqué que l'opération conjointe avec les États-Unis a été lancée en réponse à des attaques provenant du territoire irakien contre des installations pétrolières saoudiennes.

Invoquant l'article 51 de la Charte des Nations unies, le ministère a précisé que l'Arabie saoudite et les États-Unis ont mené « des frappes précises et ciblées » contre des sites en Irak liés aux attaques visant l'infrastructure énergétique du Royaume.

« Le Royaume souligne qu'il ne cherche pas l'escalade, mais qu'il répondra à toute agression à laquelle il fera face », a ajouté le ministère.

*Traduit de l’anglais ​​​​​​​par l'équipe