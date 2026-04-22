« L'Europe ne devient pas plus forte en appliquant deux poids, deux mesures ou en simplifiant la réalité », a déclaré Charles Michel

L'ancien chef du Conseil de l'UE fustige les propos de von der Leyen sur la Türkiye, « allié essentiel de l'OTAN » « L'Europe ne devient pas plus forte en appliquant deux poids, deux mesures ou en simplifiant la réalité », a déclaré Charles Michel

AA / Genève / Beyza Donmez

L'ancien président du Conseil européen, Charles Michel, a critiqué mercredi les propos de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au sujet de la Türkiye, un pays qu'il décrit comme un « allié essentiel » et un « acteur majeur de la défense ».

« La Türkiye est : un allié essentiel de l'OTAN, un partenaire migratoire clé, un corridor énergétique, un acteur majeur de la défense sur le flanc de l'Europe, et une puissance régionale sérieuse », a déclaré Michel dans un message publié sur le réseau social américain X, en mentionnant von der Leyen.

« L'Europe ne devient pas plus forte en appliquant deux poids, deux mesures ou en simplifiant la réalité », a-t-il ajouté.

Les remarques de Michel sont intervenues après que von der Leyen a pris la parole lors d'un événement à Hambourg lundi, marquant le 80e anniversaire du journal Die Zeit.

S'exprimant au sujet de l'élargissement de l'UE, elle a déclaré : « Nous devons réussir à compléter le continent européen afin qu'il ne soit pas influencé par la Russie, la Türkiye ou la Chine. »

* Traduis de l'anglais par Mariem Njeh