Une partie du carburant s’est déversée en mer, mais tous les membres d’équipage et les passagers sont sains et saufs, selon le Centre britannique des opérations de commerce maritime (UKMTO)

L'agence maritime britannique fait état d'une « explosion externe » près d'un navire au large des côtes d'Oman Une partie du carburant s’est déversée en mer, mais tous les membres d’équipage et les passagers sont sains et saufs, selon le Centre britannique des opérations de commerce maritime (UKMTO)

AA / Istanbul / Serdar Dincel

Le centre britannique des opérations de commerce maritime (UKMTO) a annoncé mardi avoir reçu des informations faisant état d’une « explosion externe » à proximité d’un navire situé à environ 60 milles nautiques au large de Mascate, la capitale côtière d’Oman.

Une partie du carburant s’est déversée en mer, mais tous les membres d’équipage et les passagers sont sains et saufs, a précisé le centre.

Les autorités enquêtent actuellement sur l’incident, selon la même source.

Aucune autre information n’était disponible dans l’immédiat sur les circonstances de l’incident.



*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani