« Les déclarations de l’ambassadeur sortant sont profondément regrettables, non diplomatiques et contraires à l’esprit de respect mutuel », indique le ministère des Affaires étrangères

La Zambie regrette des propos « non diplomatiques » de l’ambassadeur américain sortant à Lusaka « Les déclarations de l’ambassadeur sortant sont profondément regrettables, non diplomatiques et contraires à l’esprit de respect mutuel », indique le ministère des Affaires étrangères

AA / Lusaka, Zambie / James Kunda

La Zambie a exprimé ses regrets lundi face aux propos tenus par l’ambassadeur américain sortant à Lusaka, Michael Gonzales, les qualifiant de profondément regrettables, non diplomatiques et incompatibles avec le respect mutuel, selon le ministère des Affaires étrangères.

S’exprimant à Lusaka ce même jour, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mulambo Haimbe, a déclaré que les commentaires de l’envoyé, formulés lors d’une réception d’adieu la semaine dernière, n’avaient pas été transmis par les canaux diplomatiques officiels, ce qui, selon lui, témoigne d’un mépris des procédures établies.

En outre, il a souligné que l’absence de plainte formelle ou de démarche diplomatique traduisait un « manque de respect » envers la Zambie en tant qu’État hôte ainsi qu’envers les normes diplomatiques.

« Le gouvernement de la République de Zambie exprime donc sa plus vive désapprobation face à la conduite de l’ambassadeur sortant. Nous appelons tous les citoyens zambiens de bonne volonté ainsi que nos partenaires internationaux à ignorer les affirmations formulées par l’ambassadeur sortant lors de la réception organisée en son honneur », a déclaré Haimbe.

Par ailleurs, lors de la réception organisée jeudi dans la capitale, Gonzales a évoqué des préoccupations liées aux efforts de lutte contre la corruption en Zambie ainsi qu’à des questions structurelles associées au soutien américain au secteur de la santé, selon des responsables.

Cependant, Haimbe a rejeté ces affirmations, assurant que les relations entre Lusaka et Washington ne reposent pas sur l’aide, mais sur un partenariat solide et en expansion fondé sur une coopération stratégique.

« Ce partenariat a apporté des bénéfices concrets à nos deux peuples depuis son origine et ne saurait être qualifié de relation basée sur l’aide, comme l’a suggéré l’ambassadeur sortant. Le faire constitue une atteinte grave aux intentions nobles de nos pères fondateurs, qui rêvaient d’une amitié transatlantique entre deux États fiers, partageant, malgré des niveaux de développement différents, un socle commun fondé sur le principe d’égalité entre les États », a-t-il ajouté.

Il a également rappelé que la Zambie demeure un État souverain dont les lois et les institutions doivent être respectées, tout en mettant en garde contre les discours susceptibles de porter atteinte à la gouvernance ou au leadership du pays.

« Le gouvernement reste pleinement engagé à renforcer la gouvernance, à lutter contre la corruption et à assurer un développement durable au bénéfice de sa population, conformément à ses priorités nationales. À l’avenir, la Zambie demeure ouverte à un dialogue constructif avec tous ses partenaires internationaux, dans le respect du droit international et des pratiques diplomatiques établies », a-t-il conclu.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba