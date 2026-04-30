Le ministère turc des Affaires étrangères affirme qu’Israël a visé les valeurs humanitaires et le droit international, appelant à une réponse mondiale « unie »

La Türkiye qualifie l’interception israélienne de la flottille d’aide pour Gaza d’« acte de piraterie » Le ministère turc des Affaires étrangères affirme qu’Israël a visé les valeurs humanitaires et le droit international, appelant à une réponse mondiale « unie »

La Türkiye a qualifié jeudi l’intervention israélienne contre une flottille humanitaire en route vers Gaza d’« acte de piraterie », affirmant prendre « toutes les mesures nécessaires » concernant ses ressortissants et les autres passagers à bord.

« En attaquant la Flottille mondiale Sumud, qui visait à attirer l’attention sur la catastrophe humanitaire subie par le peuple opprimé de Gaza, Israël a ciblé les valeurs humanitaires et le droit international », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère a ajouté que les actions d’Israël violaient également le principe de la liberté de navigation en eaux internationales, appelant « la communauté internationale à adopter une position unie face à cet acte illégal ».

« Toutes les mesures nécessaires sont prises, en coordination avec les pays concernés, concernant la situation de nos citoyens et des autres passagers à bord de la flottille », a-t-il précisé.

Selon les organisateurs de la Flottille mondiale Sumud, des navires militaires israéliens ont encerclé le convoi en eaux internationales, près de l’île grecque de Crète, brouillant les communications et coupant le contact avec 11 embarcations.

La flottille, transportant plus de 400 civils, visait à ouvrir un corridor maritime humanitaire vers Gaza et à acheminer de l’aide vers l’enclave, soumise à un blocus israélien depuis 2007.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore