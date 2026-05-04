L’accord a été conclu à Erevan en marge du 8e sommet de la Communauté politique européenne, lors d’une rencontre entre le vice-président turc Cevdet Yilmaz et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian

La Türkiye et l’Arménie signent un mémorandum d’entente sur la restauration conjointe du pont d’Ani L’accord a été conclu à Erevan en marge du 8e sommet de la Communauté politique européenne, lors d’une rencontre entre le vice-président turc Cevdet Yilmaz et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian

AA / Erevan / Harun Kutbe

La Türkiye et l’Arménie ont signé lundi un mémorandum d’entente portant sur la restauration conjointe du pont historique d’Ani, situé à la frontière entre les deux pays, dans le cadre des efforts de normalisation bilatérale.

L’accord a été conclu à Erevan en marge du 8e sommet de la Communauté politique européenne, lors d’une rencontre entre le vice-président turc Cevdet Yilmaz et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan​​​​​​​.

Le mémorandum a été signé sous les auspices des deux responsables par le représentant spécial turc pour le processus de normalisation avec l’Arménie, Serdar Kilic, et par le vice-président de l’Assemblée nationale arménienne et représentant spécial arménien pour ce même processus, Ruben Rubinyan.

Selon un communiqué publié par Yilmaz sur la plateforme turque NSosyal, les deux parties ont procédé à « une évaluation approfondie des relations bilatérales » et examiné des mesures susceptibles de renforcer « les infrastructures de transport, les douanes, l’énergie, le numérique ainsi que la connectivité ».

Le vice-président turc s’est félicité du fait que « les mesures réciproques et constructives engagées dans le processus de normalisation produisent des avancées concrètes ».

« Nous sommes convaincus que des domaines de coopération à la fois symboliques et concrets, tels que la restauration conjointe du pont d’Ani que nous avons actée aujourd’hui par ce mémorandum, contribueront à l’instauration d’un climat durable de paix et de confiance », a-t-il affirmé.

Yilmaz a souligné que la Türkiye poursuivra « avec détermination » son approche fondée sur « la paix régionale, le dialogue et la stabilité », en vue de faire progresser la normalisation dans le Caucase du Sud, d’accroître la coopération économique et de renforcer les contacts entre les peuples.

Il a également remercié Pashinyan pour « son aimable hospitalité » à Erevan.

*Traduit du turc par Wafae El Baghouani