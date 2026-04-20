Damas rétablit le mouvement commercial et des passagers via Al-Yarubiya-Rabia

La Syrie rouvre un poste-frontière clé avec l'Irak après 13 ans de fermeture Damas rétablit le mouvement commercial et des passagers via Al-Yarubiya-Rabia

AA / Istanbul / Laith al-Jnaidi

La Syrie a officiellement rouvert lundi le poste-frontière terrestre d'Al-Yarubiya-Rabia avec l'Irak, reprenant ses activités après une fermeture de 13 ans, a annoncé l'Autorité générale des postes-frontières et des douanes.

Cette décision devrait stimuler l'activité économique, renforcer les liens bilatéraux, soutenir les efforts de stabilité et faciliter la circulation des personnes et des marchandises dans les cadres légaux approuvés, a précisé l'autorité dans un communiqué.

Des responsables des deux pays ont assisté à la cérémonie de réouverture.

Le point de passage était resté largement fermé durant environ 13 ans en raison des conditions de sécurité et des opérations militaires liées au conflit.

Il s'agit du quatrième poste-frontière terrestre syro-irakien à reprendre ses activités, après les réouvertures précédentes d'Al-Qaïm-Al-Bukamal et d'Al-Walid-Al-Tanf suite à la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh