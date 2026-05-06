Berne invoque des risques sécuritaires liés au sommet d’Évian et aux tensions dans la région du lac Léman

La Suisse rétablira temporairement des contrôles à sa frontière avec la France avant le G7 Berne invoque des risques sécuritaires liés au sommet d’Évian et aux tensions dans la région du lac Léman

AA / Istanbul

La Suisse rétablira temporairement des contrôles à sa frontière avec la France à l’approche du sommet du G7, a rapporté ce mercredi Swissinfo.

Le gouvernement suisse a indiqué que ces mesures seront appliquées du 10 au 19 juin en raison de préoccupations sécuritaires liées au sommet, prévu à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin.

Bien que la rencontre se déroule sur le territoire français, les autorités estiment que plusieurs villes suisses proches, notamment Genève et Lausanne, ainsi que l’ensemble de la région du lac Léman, pourraient être affectées.

Les autorités ont rappelé que de précédents sommets du G7 avaient donné lieu à des troubles, des perturbations, des actes de sabotage et des dégradations matérielles.

Berne a également évoqué les défis sécuritaires liés au contexte géopolitique actuel et à la forte concentration d’organisations internationales dans la région.

Selon le gouvernement, la demande de rétablissement des contrôles frontaliers a été formulée par le canton de Genève.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy