Selon les médias russes, Wallace avair appelé à des frappes sur la Crimée pour la rendre « inhabitable » en septembre 2025

La Russie place l'ex-ministre britannique de la Défense sur sa liste des personnes recherchées Selon les médias russes, Wallace avair appelé à des frappes sur la Crimée pour la rendre « inhabitable » en septembre 2025

AA / Moscou / Elena Teslova

La Russie a placé mercredi l'ancien ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, sur sa liste de personnes recherchées en vertu d'un article du code pénal.

Le document correspondant est apparu dans la base de données du ministère russe de l'Intérieur. L'article pénal précis pour lequel Wallace est recherché n'a pas été divulgué.

Les médias russes affirment que l'inscription de l'ancien ministre britannique de la Défense Ben Wallace sur cette liste pourrait être liée à une affaire pénale en lien avec le terrorisme, découlant de ses appels à mener des frappes sur la Crimée afin de la rendre « inhabitable » en septembre 2025.

Commentant ces propos, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les avait qualifiés de « stupides », soulignant que le Kremlin ne juge pas nécessaire de commenter les déclarations concernant la Russie formulées par d'anciens responsables occidentaux.

Wallace a exercé les fonctions de ministre de la Défense du Royaume-Uni de 2019 à 2023.

*Traduit de l'anglais par Mariem Njeh