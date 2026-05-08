« Nous exhortons nos collègues du Conseil de sécurité à s’abstenir de créer artificiellement des tensions au sein du Conseil », déclare la Mission permanente de la Russie

La Russie met en garde contre les « projets de résolutions conflictuels » sur la situation au Moyen-Orient « Nous exhortons nos collègues du Conseil de sécurité à s’abstenir de créer artificiellement des tensions au sein du Conseil », déclare la Mission permanente de la Russie

AA / Londres / Burak Bir

La Russie a exhorté jeudi les membres du Conseil de sécurité de l’ONU à s’abstenir de « créer artificiellement des tensions » au sein du Conseil, mettant en garde contre une nouvelle escalade au Moyen-Orient si des « projets de résolutions conflictuels » étaient adoptés.

Dans un communiqué, la Mission permanente de la Russie a déclaré que Moscou préconise l’arrêt inconditionnel des violences et une solution politico-diplomatique à la guerre en Iran.

La mission a réitéré que l’escalade actuelle au Moyen-Orient est une conséquence directe de l’agression non provoquée des États-Unis et d’Israël contre l’Iran.

« Nous soutenons les initiatives pertinentes de nos amis pakistanais et espérons que leurs efforts de médiation produiront le résultat escompté », a-t-elle ajouté.

Le communiqué a souligné qu’il est important de protéger la voie diplomatique de toute provocation, y compris « la rhétorique belliciste » et les actes de force, qui pourraient compromettre un processus de négociation déjà fragile.

« Nous exhortons nos collègues du Conseil de sécurité à s’abstenir de créer artificiellement des tensions au sein du Conseil, notamment en imposant des projets de résolutions unilatéraux et conflictuels, qui, s’ils étaient adoptés, pourraient déclencher une nouvelle vague d’escalade au Moyen-Orient aux conséquences hautement imprévisibles. »

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz