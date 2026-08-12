Moscou affirme avoir abattu plus de 500 drones ukrainiens, tandis que Kiev dit en avoir intercepté 112 lancés par la Russie

La Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement de frappes nocturnes ayant fait quatre morts Moscou affirme avoir abattu plus de 500 drones ukrainiens, tandis que Kiev dit en avoir intercepté 112 lancés par la Russie

La Russie et l’Ukraine ont de nouveau échangé mercredi des accusations concernant des frappes aériennes nocturnes qui ont fait au moins quatre morts, selon les autorités locales des deux pays.

Le maire de la ville portuaire russe de Novorossiïsk, Andreï Kravtchenko, a déclaré qu’une personne avait été tuée dans une attaque ukrainienne de drones ayant endommagé des infrastructures civiles.

« La plupart des incendies provoqués par la chute de débris ont été éteints. Les services d’urgence et les équipes opérationnelles poursuivent leur intervention sur le terrain », a-t-il indiqué sur la plateforme russe Max.

Le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamine Kondratiev, a fait état de huit blessés dans les frappes. Des dégâts ont également été signalés dans plusieurs localités de la région, notamment à Volna, Anapa et Guelendjik.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses systèmes de défense aérienne avaient abattu 502 drones ukrainiens au-dessus de sept régions, dont celle de Krasnodar, ainsi qu’au-dessus de la mer Noire et de la Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Dans un message publié ultérieurement sur la plateforme américaine X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l’armée de son pays avait mené durant la nuit une « opération unique » contre la base navale russe de Novorossiïsk.

« Nos drones à réaction Palianytsia, nos missiles Neptune et nos systèmes navals sans équipage ont atteint avec succès les cibles désignées. Des frappes contre des positions de défense aérienne, des quais et des infrastructures portuaires ont été confirmées », a-t-il affirmé.

Les autorités russes n’ont pas réagi à ces déclarations. Les affirmations des deux parties ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante en raison de la guerre en cours.

Parallèlement, les autorités de la ville portuaire ukrainienne d’Odessa ont annoncé qu’un immeuble résidentiel avait été endommagé par des frappes russes nocturnes.

« Heureusement, l’attaque nocturne n’a fait aucune victime. Un immeuble résidentiel a été détruit. Les services municipaux ont rapidement nettoyé la zone et condamné toutes les ouvertures des fenêtres », a déclaré sur Telegram Serhiy Lysak, chef de l’administration militaire de la ville.

Dans la région de Zaporijia, une personne a été tuée et huit autres blessées au cours des dernières 24 heures, selon le gouverneur Ivan Fedorov. Une attaque nocturne a notamment touché un centre commercial situé dans un quartier résidentiel, provoquant un incendie.

Le gouverneur de Kherson, Oleksandr Prokudin, a pour sa part annoncé que deux personnes avaient été tuées dans des attaques russes contre le district de Tsentralnyï, dans le centre administratif de la région.

L’armée de l’air ukrainienne a affirmé avoir abattu 112 des 138 drones lancés par la Russie. Elle a également signalé le tir d’un missile balistique Iskander-M, d’un missile antiradar Kh-31P et d’un nombre indéterminé de missiles de croisière guidés Kh-35.

De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir frappé à Odessa un dépôt de carburants et de lubrifiants qui approvisionnerait les forces armées ukrainiennes. Les autorités ukrainiennes n’ont pas commenté cette déclaration.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore