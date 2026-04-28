Le président russe évoque des risques accrus à l’approche des élections et dénonce des attaques de drones contre des infrastructures civiles

La Russie dénonce une hausse des menaces terroristes et accuse l’Ukraine de recourir à la « terreur » Le président russe évoque des risques accrus à l’approche des élections et dénonce des attaques de drones contre des infrastructures civiles

AA / Moscou

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé ce mardi une augmentation des menaces terroristes en Russie, accusant l’Ukraine de recourir à des méthodes « terroristes » dans le contexte du conflit en cours.

S’exprimant lors d’une réunion consacrée à la sécurité des élections prévues cette année, Poutine a affirmé que Kiev cherchait à entraver l’avancée militaire russe en recourant à « des méthodes ouvertement terroristes ».

« Les risques de menaces terroristes augmentent. Les structures du terrorisme international, ainsi que des groupes radicaux et extrémistes, poursuivent leurs activités subversives. De plus, nous savons que le régime de Kiev et ses soutiens sont passés à des méthodes ouvertement terroristes », a-t-il déclaré.

Il a accusé l’Ukraine de s’appuyer « sur la terreur, tant contre les militaires que contre les civils », tout en estimant que ces actions ne modifieront pas le cours des événements, bien qu’elles doivent être contenues.

Le président russe a également dénoncé une multiplication des frappes de drones visant des infrastructures civiles, citant notamment des attaques contre des installations énergétiques à Touapsé, susceptibles d’entraîner de « graves conséquences environnementales ».

Selon lui, ces enjeux sécuritaires revêtent une importance particulière à l’approche des échéances électorales.

Il a rappelé que les citoyens russes éliront en septembre les députés de la neuvième convocation de la Douma d’État, tandis que des scrutins régionaux et locaux d’ampleur sont également prévus.

« Notre priorité est la sécurité de tous les participants aux élections, en particulier dans les territoires ukrainiens actuellement sous contrôle russe », a-t-il conclu.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy