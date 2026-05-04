Le ministère de la Défense espère que l’Ukraine suivra, et met en garde Kyiv contre une riposte en cas de perturbation des célébrations

La Russie décrète un cessez-le-feu avec l’Ukraine les 8 et 9 mai à l’occasion du "Jour de la Victoire" Le ministère de la Défense espère que l’Ukraine suivra, et met en garde Kyiv contre une riposte en cas de perturbation des célébrations

AA / Istanbul / Kanyshai Butun

La Russie a annoncé un cessez-le-feu avec l’Ukraine pour les 8 et 9 mai, « en l’honneur de la célébration de la victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique ».

Dans un communiqué publié sur Telegram, plateforme de réseau social basée aux Emirats arabes unis, le ministère russe de la Défense a indiqué espérer que l’Ukraine adoptera une mesure similaire.

Par ailleurs, le ministère a affirmé que la Russie prendra « toutes les mesures nécessaires » pour garantir la sécurité des célébrations, évoquant une déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky « contenant des menaces visant spécifiquement Moscou le 9 mai ».

« Si le régime de Kiev tente de mettre en œuvre ses plans criminels pour perturber la célébration du 81e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, les forces armées russes lanceront une frappe de représailles massive par missiles sur le centre de Kiev », a déclaré le ministère.

« La Russie, malgré ses capacités, s’est jusqu’à présent abstenue de telles actions pour des raisons humanitaires », a-t-il ajouté.

« Nous avertissons la population civile de Kiev ainsi que les employés des missions diplomatiques étrangères de la nécessité de quitter rapidement la ville. »

À ce stade, les autorités ukrainiennes n’ont pas encore réagi à l’annonce de Moscou concernant ce cessez-le-feu de deux jours.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba