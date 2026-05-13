Le président promet que la Russie construira des missiles capables de vaincre les systèmes de défense actuels et futurs

La Russie continuera de développer des systèmes de missiles pour surmonter toutes les défenses Le président promet que la Russie construira des missiles capables de vaincre les systèmes de défense actuels et futurs

AA / Moscou / Elena Teslova

Le président Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie continuerait à développer des systèmes de missiles capables de surmonter tous les systèmes de défense antimissile actuels et futurs.

Poutine a précisé que ce processus ne s’arrêterait pas à l’achèvement des projets en cours.



« Nous continuerons à moderniser et à développer nos forces nucléaires stratégiques, et à créer des systèmes de missiles dotés de capacités de combat accrues, capables de surmonter tous les systèmes de défense antimissile modernes et futurs », a-t-il déclaré lors d’une réunion à l’Institut de technologie thermique de Moscou, où plusieurs systèmes de missiles nucléaires stratégiques ont été développés.

Ces dernières années, la Russie a développé toute une gamme de systèmes d’armes avancés ; toutefois, auparavant, les autorités avaient indiqué que cela serait suffisant, les nouveaux modèles étant considérés comme « des décennies en avance » sur tous les types d’armes existants.

Commentant un test réussi du missile balistique intercontinental Sarmat, Poutine a déclaré mardi que Moscou avait atteint des capacités nucléaires « sans équivalent dans le monde ».

Il a également indiqué que la Russie avait développé depuis le début des années 2000 toute une série de systèmes d’armes stratégiques avancés, après que les États-Unis se soient retirés du Traité sur les missiles antibalistiques, ce que Moscou avait qualifié de menace pour l’équilibre stratégique.

Parmi eux figurent le véhicule hypersonique de plané Avangard, le missile hypersonique Kinzhal, le drone sous-marin nucléaire Poseidon et le missile de croisière Burevestnik.

Un autre système clé est le missile balistique intercontinental RS-28 Sarmat, que Moscou affirme capable de surmonter les systèmes de défense antimissile existants et futurs.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz