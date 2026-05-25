La Russie conseille aux États-Unis d'« évacuer le personnel de leur mission diplomatique à Kiev » L'armée russe lancera des attaques systématiques contre les installations militaires à Kiev, déclare Lavrov

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a conseillé à son homologue américain, Marco Rubio, d'évacuer le personnel de la mission diplomatique de Kiev, la capitale ukrainienne.

Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, Lavrov et Rubio se sont entretenus par téléphone.

Sur instruction du président russe Vladimir Poutine, Lavrov a transmis à la partie américaine l'information selon laquelle « l'armée russe lancera des attaques systématiques contre les installations militaires à Kiev, en réponse aux attaques terroristes de l'administration de Kiev contre la population civile et les infrastructures sur le territoire russe ».

Au cours de l'entretien, il a été conseillé aux États-Unis, ainsi qu'à d'autres pays, d'évacuer le personnel de leur mission diplomatique et leurs autres citoyens de Kiev.

Rappelant que des compromis concernant la crise ukrainienne avaient été trouvés entre la Russie et les États-Unis l'année dernière lors du sommet de l'Alaska, Lavrov a souligné qu'« il est regrettable que les élites européennes et l'administration de Kiev aient sapé ces compromis ».

Durant l'entretien, les deux ministres ont également échangé leurs points de vue sur les initiatives diplomatiques visant à résoudre la crise dans le détroit d'Ormuz, ainsi que sur la situation concernant Cuba.

Lavrov et Rubio ont souligné que « malgré les divergences d'opinions, ils sont déterminés à intensifier les initiatives visant à améliorer le fonctionnement des représentations des missions diplomatiques russes et américaines ».