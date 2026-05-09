L’Ukraine affirme de son côté que des frappes massives ont tué 5 personnes et fait 10 blessés au cours des dernières 24 heures

La Russie accuse l’Ukraine d’avoir violé la trêve du Jour de la Victoire L’Ukraine affirme de son côté que des frappes massives ont tué 5 personnes et fait 10 blessés au cours des dernières 24 heures

AA / Istanbul / Kanyshai Butun

La Russie a accusé samedi l’Ukraine d’avoir violé la trêve actuelle du Jour de la Victoire, affirmant qu’il y avait eu près de 9 000 violations du cessez-le-feu.

Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a signalé 1 173 frappes d’artillerie, de roquettes, de mortiers et de chars, ainsi que 7 151 attaques de drones et 12 assauts terrestres pendant la trêve de deux jours, qui a commencé hier.

Le ministère a déclaré que les forces russes avaient respecté le cessez-le-feu, qui a débuté le 8 mai à minuit (21h00 GMT), « restant dans les positions précédemment occupées ».

Le ministère a allégué que les forces ukrainiennes avaient frappé des positions russes et des infrastructures civiles, notamment en Crimée annexée, en Adyguée et dans plusieurs autres régions notamment Belgorod, Koursk, la région de la capitale Moscou et Rostov.

Il a indiqué que les forces russes avaient mené des frappes « réciproques » contre des positions ukrainiennes d’artillerie, de mortiers et de roquettes, ainsi que contre des centres de commandement et des sites de lancement de drones.

Pendant ce temps, l’Ukraine a affirmé que des frappes massives avaient été menées dans les régions de Dnipropetrovsk, Zaporijjia, Kherson, Soumy et Tchernihiv, tuant cinq personnes et en blessant 10 autres au cours des dernières 24 heures.

Le gouverneur de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, a déclaré sur Telegram que deux districts de la région avaient été attaqués environ 20 fois, tuant deux personnes et en blessant deux autres.

À Zaporijjia, plus de 700 attaques contre 31 localités ont été menées, tuant une personne et en blessant quatre autres, a rapporté sur Telegram le gouverneur régional Ivan Fedorov.

Trois personnes ont été blessées à la suite de bombardements dans la région de Kherson, a rapporté le gouverneur Oleksandr Prokudin.

D'après le gouverneur de Soumy, Oleh Hryhorov, une personne avait été blessée à la suite de plus de 20 attaques de bombardement visant sept localités dans six districts.

Dans la région de Tchernihiv, deux personnes ont été tuées à la suite de bombardements dans la soirée du 8 mai, ont rapporté les services d’urgence de l’État ukrainien (SES).

L’état-major ukrainien a séparément déclaré que 245 affrontements de combat avaient été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Il a indiqué sur Telegram que la Russie avait lancé une frappe de missile, 23 frappes aériennes larguant 87 bombes guidées, et mené 8 189 attaques de drones kamikazes ainsi que 1 936 attaques contre des localités et des positions de troupes, dont 10 menées à l’aide de systèmes de lance-roquettes multiples.

Lundi, Moscou a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de deux jours les 8 et 9 mai, mais a averti l’Ukraine d’une réponse de missiles « massive » si les célébrations du Jour de la Victoire étaient perturbées. Kiev a ensuite annoncé qu’elle observait un cessez-le-feu à partir de mardi minuit.

Vendredi, Trump a déclaré sur sa plateforme de réseau social Truth Social que la Russie et l’Ukraine avaient convenu d’un cessez-le-feu de trois jours, de samedi à lundi, ainsi que d’un échange de prisonniers « 1 000 contre 1 000 ».

« Espérons que ce soit le début de la fin d’une guerre très longue, meurtrière et durement menée. Les discussions se poursuivent pour mettre fin à ce conflit majeur, le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, et nous nous rapprochons de plus en plus chaque jour », a-t-il ajouté.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz