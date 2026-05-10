- « Les alliances fortes et les liens étroits sont le seul moyen de surmonter les guerres commerciales et les perturbations des chaînes d'approvisionnement », déclare le président de Baykar

La reine de la Belgique visite le centre technologique de Baykar soulignant la coopération et les liens de sécurité - « Les alliances fortes et les liens étroits sont le seul moyen de surmonter les guerres commerciales et les perturbations des chaînes d'approvisionnement », déclare le président de Baykar

Une délégation dirigée par la Reine de Belgique Mathilde, en visite en Türkiye dans le cadre d'une mission économique belge, a visité dimanche le Centre national de technologie Ozdemir Bayraktar de Baykar à Istanbul.

Selcuk Bayraktar, président et directeur technique de Baykar, a déclaré qu'il était heureux d'accueillir la délégation pour des discussions sur les possibilités potentielles de coopération.

Il a déclaré que la visite pourrait contribuer aux efforts conjoints de développement technologique entre les pays et a ajouté qu'elle revêt une importance pour l'architecture de sécurité européenne.

« Les alliances fortes et les liens étroits sont le seul moyen de surmonter les guerres commerciales et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. L'Europe est le plus grand partenaire commercial de la Türkiye et c'est aussi la région où nous réalisons notre plus grand potentiel d'exportation », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Baykar est la plus grande entreprise mondiale de véhicules aériens sans pilote. Elle détient à elle seule 60 % du marché d'exportation mondial, et la Türkiye en représente 65 %. La technologie que nous avons développée a eu un impact mondial et attire une forte demande dans le monde entier ».

Bayraktar a également déclaré qu'il y a un intérêt mondial croissant pour les enjeux de sécurité, ajoutant que « chaque nation est préoccupée par sa propre sécurité ».

Soulignant l'importance de la coopération pour les États de taille moyenne et plus petits, Bayraktar a déclaré que la Türkiye aborde tous les pays amis dans un esprit de partenariat et de fraternité.

Il a souligné que le monde évolue vers un environnement plus instable et a mis en garde contre le fait que la concurrence entre les nations pourrait aggraver les crises de sécurité existantes.

La délégation, dirigée par la Reine Mathilde en visite officielle en Türkiye, a inspecté les installations de recherche et développement et de production des véhicules aériens sans pilote (UAV) autochtones de Baykar.

Mathilde et la délégation ont été accueillies par Selcuk Bayraktar ainsi que par le PDG de Baykar Haluk Bayraktar.

À la fin de la visite, Mathilde et la délégation ont posé pour une photo commémorative devant le Bayraktar AKINCI UCAV (véhicule aérien de combat sans pilote).

Lors de la visite, Selcuk Bayraktar a présenté à Mathilde une maquette de l'aéronef de combat sans pilote Bayraktar KIZILELMA.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh