Francesca Albanese exhorte les États à contribuer à « briser le siège génocidaire imposé par Israël à Gaza »

La rapporteuse spéciale de l’ONU appelle les États méditerranéens à protéger la Flottille mondiale Sumud Francesca Albanese exhorte les États à contribuer à « briser le siège génocidaire imposé par Israël à Gaza »

La rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a appelé lundi les pays méditerranéens à protéger une flottille humanitaire en route vers Gaza, après que des militants ont signalé la présence de navires non identifiés à proximité du convoi en eaux internationales.

« Bas les pattes de la flottille », a écrit Francesca Albanese sur la plateforme sociale américaine X, exhortant les États méditerranéens à « protéger les navires civils qui tentent de briser le siège génocidaire imposé par Israël à Gaza ».

Elle a également appelé les gouvernements à « briser le siège », « mettre fin à la complicité avec l’apartheid » et « faire triompher la justice ».

La responsable onusienne relayait un message de la Flottille mondiale Sumud, qui a affirmé que « des navires non identifiés ont été repérés près de notre flotte ».

Dans une alerte diffusée dimanche soir, la flottille a indiqué que des bâtiments navals, vedettes rapides et drones non identifiés avaient été détectés près du convoi en Méditerranée, alors que la mission poursuivait sa route vers Gaza.

Cette évolution intervient après que la flottille a annoncé être entrée dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.

La mission de printemps 2026 de la Flottille mondiale Sumud, visant à briser le blocus israélien de la bande de Gaza et à acheminer une aide humanitaire, avait déjà été interceptée par l’armée israélienne au large de la Crète entre les 29 et 30 avril.

La flottille avait été attaquée le 30 avril près de la Crète, à environ 600 milles nautiques de sa destination.

Les premiers navires transportant de l’aide humanitaire avaient quitté Barcelone le 12 avril, tandis que la flotte principale avait appareillé de l’île italienne de Sicile le 26 avril.

Israël impose un blocus à la bande de Gaza depuis 2007, plaçant selon plusieurs organisations humanitaires les 2,4 millions d’habitants du territoire au bord de la famine.

Depuis octobre 2023, l’armée israélienne mène une offensive de grande ampleur sur Gaza, ayant causé la mort de plus de 72.000 personnes et fait plus de 172.000 blessés, selon les autorités sanitaires locales.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore