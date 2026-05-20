Le respect du droit international, y compris du droit de la mer et du droit international humanitaire, est un devoir pour tous les États, affirme le ministère des Affaires étrangères

La Pologne exprime sa « grande inquiétude » après l’attaque israélienne contre la flottille en route vers Gaza Le respect du droit international, y compris du droit de la mer et du droit international humanitaire, est un devoir pour tous les États, affirme le ministère des Affaires étrangères

AA / Londres / Burak Bir

La Pologne a exprimé mercredi sa préoccupation face aux actions israéliennes contre les militants de la flottille humanitaire, Flottille mondiale Sumud en route vers Gaza, réclamant des explications « urgentes » de la part de Israël.

Dans un communiqué, le ministère polonais des Affaires étrangères a indiqué suivre « avec une grande inquiétude » les actions menées par les forces armées israéliennes contre les militants participant à la mission de la flottille, dont l’objectif déclaré est d’acheminer une aide humanitaire vers la bande de Gaza.

« Le respect du droit international, y compris du droit international de la mer et du droit international humanitaire, est un devoir pour tous les États », souligne le communiqué.

Le ministère rappelle également que l’un des principes fondamentaux du droit de la mer est la liberté de navigation en haute mer, précisant que les navires relèvent exclusivement de l’autorité et de la juridiction de leur État de pavillon.

« Cette liberté ne peut être restreinte ou violée par d’autres États », ajoute le texte, évoquant des informations faisant état de la détention de ressortissants polonais présents à bord de l’un des navires de la mission humanitaire.

Varsovie a exprimé l’espoir que « leur sécurité ne soit pas compromise » et que « les droits auxquels ils ont droit soient pleinement respectés ».

Le ministère a ajouté que la Pologne attendait « une clarification urgente » de toutes les circonstances entourant l’opération menée par les forces israéliennes en haute mer.

La Flottille mondiale Sumud a affirmé mardi que les 50 navires composant son convoi humanitaire avaient été saisis par Israël. L’opération regroupait 428 personnes originaires de 44 pays, dont 78 citoyens turcs.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore