La Pologne accélère son projet d’imposer de nouvelles restrictions à l’accès des enfants aux réseaux sociaux

AA/Varsovie/Jo Harper

La Pologne pourrait introduire dans les prochaines semaines de nouvelles restrictions concernant l’accès des enfants aux réseaux sociaux et aux contenus en ligne, a annoncé vendredi le ministre polonais des Affaires numériques, Krzysztof Gawkowski, alors que le gouvernement souhaite renforcer la régulation des géants de la technologie et mieux protéger les mineurs sur internet.

S’exprimant sur la chaîne publique TVP, Gawkowski a indiqué que son ministère travaillait sur de nouvelles mesures visant à encadrer l’activité en ligne des enfants et que d’autres annonces seraient faites « dans les prochaines semaines ». Les propositions devraient également inclure des restrictions d’accès aux contenus pour adultes ainsi que des mécanismes renforcés de vérification de l’âge.

Ces projets placeraient la Pologne parmi un nombre croissant de pays européens cherchant à limiter l’influence des réseaux sociaux sur les enfants, sur fond d’inquiétudes liées à la santé mentale, à l’addiction numérique, aux contenus nocifs et au cyberharcèlement.

Si le gouvernement n’a pas encore publié de texte législatif détaillé, cette initiative reflète une orientation plus large de Varsovie vers une régulation numérique plus stricte. Gawkowski, également vice-Premier ministre, a à plusieurs reprises estimé que les plateformes en ligne devaient être soumises à davantage de contrôle et d’obligations juridiques.

« Les plateformes ont des obligations », avait-il déclaré plus tôt cette année en défendant une application plus rigoureuse du règlement européen sur les services numériques (DSA), qui impose aux grandes entreprises technologiques de supprimer les contenus illégaux et de mieux gérer les risques en ligne.

Le débat intervient alors que plusieurs pays européens accordent une attention croissante à la sécurité des enfants sur internet.



La France, l’Espagne et plusieurs pays nordiques ont déjà étudié des mesures allant d’une vérification plus stricte de l’âge à des restrictions sur l’usage des smartphones à l’école et sur l’accès des mineurs à certaines plateformes sociales.

En Pologne, les inquiétudes se sont également accrues concernant les cybermenaces, la désinformation et l’influence des plateformes numériques. Gawkowski a qualifié la sécurité en ligne de défi national majeur, estimant que les menaces numériques touchent désormais non seulement les infrastructures et les institutions étatiques, mais aussi la cohésion sociale et la santé publique.

Le ministre a déjà critiqué les grandes entreprises technologiques pour leur gestion des contenus nocifs et soutenu un renforcement de l’application des règles numériques européennes. Plus tôt cette année, il avait salué l’enquête de la Commission européenne visant la plateforme X d’Elon Musk, affirmant que les entreprises de la Silicon Valley ne devaient pas être exemptées des règles européennes.

Les nouvelles propositions gouvernementales devraient également raviver le débat sur la liberté d’expression, la responsabilité parentale et le rôle de l’État dans la régulation des comportements en ligne. En janvier, le président Karol Nawrocki avait opposé son veto à une législation destinée à appliquer certaines dispositions du DSA, estimant que certaines mesures risquaient de créer une « censure administrative ».

Les partisans d’un contrôle renforcé estiment que les entreprises de réseaux sociaux n’ont pas suffisamment protégé les mineurs contre les contenus dangereux, les algorithmes addictifs et l’exploitation en ligne. Les critiques, en revanche, avertissent que des restrictions mal conçues pourraient se révéler inefficaces ou porter atteinte aux libertés publiques.

Cette annonce reflète également une tendance politique plus large en Europe, où les gouvernements considèrent de plus en plus les plateformes numériques non plus seulement comme des entreprises privées, mais comme des acteurs exerçant une influence importante sur la vie publique, le débat démocratique et le bien-être des jeunes générations.

Si les contours précis des propositions polonaises restent encore flous, les déclarations de Gawkowski laissent entendre que le gouvernement prépare l’une de ses interventions les plus importantes à ce jour concernant l’accès et l’utilisation des services en ligne par les enfants.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir