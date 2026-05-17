Arrestations liées aux manifestations « Unite the Kingdom » et « Nakba », selon la police

La police interpelle 43 personnes à Londres pour prévenir des affrontements lors de manifestations rivales Arrestations liées aux manifestations « Unite the Kingdom » et « Nakba », selon la police

Quarante-trois personnes ont été arrêtées samedi lors d’une vaste opération de maintien de l’ordre dans le centre de Londres, impliquant plus de 4.000 policiers, a indiqué la Metropolitan Police.

L’opération visait à créer une « zone stérile » entre deux manifestations opposées : un rassemblement organisé par l’activiste islamophobe Tommy Robinson et une manifestation pro-palestinienne.

Selon la police, 20 personnes arrêtées étaient liées au rassemblement « Unite the Kingdom », 12 à la manifestation « Nakba », et 11 n’étaient rattachées à aucun des deux groupes ou n’ont pas pu être identifiées.

La police précise que 11 arrestations concernent des infractions liées aux crimes de haine. Parmi elles, deux sont liées à la manifestation Nakba et neuf à celle de « Unite the Kingdom ». Les infractions incluent notamment des motivations présumées liées à la race, la religion, l’orientation sexuelle et le handicap.

Sept autres affaires de crimes de haine font encore l’objet d’une enquête, avec des suspects non identifiés, toutes liées selon la police à la manifestation Nakba.

Trois arrestations ont été effectuées à l’aide de la reconnaissance faciale en direct. Les personnes interpellées étaient recherchées pour non-comparution devant la justice et n’étaient liées à aucune des deux manifestations.

« Unite the Kingdom » est un rassemblement organisé au Royaume-Uni par des figures de l’extrême droite, notamment autour de l’activiste Tommy Robinson.

Le mouvement se présente comme un appel à l’unité nationale, mais il est largement associé, selon plusieurs médias et autorités, à des positions anti-immigration et à des discours jugés islamophobes.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir