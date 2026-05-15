Simon Dutton importait d’importantes quantités de cocaïne ; une interception policière a permis la saisie de plus de 10 kg de drogue, pour une valeur estimée à 2 millions de dollars sur le marché noir

La police espagnole arrête l’un des hommes les plus recherchés du Royaume-Uni Simon Dutton importait d’importantes quantités de cocaïne ; une interception policière a permis la saisie de plus de 10 kg de drogue, pour une valeur estimée à 2 millions de dollars sur le marché noir

AA/Londres/ Burak Bir

Un Britannique figurant parmi les criminels les plus recherchés du Royaume-Uni a été arrêté jeudi en Espagne, a annoncé la National Crime Agency (NCA).

Simon Dutton, 49 ans, recherché par la police du Grand Manchester pour importation de cocaïne, blanchiment d’argent, usage de faux passeports et violation d’une ordonnance de prévention contre la criminalité organisée, a été interpellé près de la ville de Benidorm.

Selon la NCA, Dutton figurait parmi les 12 fugitifs les plus recherchés du pays et organisait l’importation de cocaïne depuis l’Espagne vers le Royaume-Uni.

Une interception policière avait notamment permis la saisie de 10,5 kilogrammes de cocaïne, pour une valeur estimée à 1,5 million de livres sterling (2 millions de dollars) sur le marché.

L’agence britannique a indiqué que les profits tirés de ces activités criminelles servaient à financer le train de vie de Dutton et de ses associés. Il est également accusé d’infractions liées à l’usage de faux passeports.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir