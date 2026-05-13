La cheffe de la diplomatie palestinienne a qualifié ces sanctions de « pas important vers la responsabilité », appelant à des mesures concrètes contre la colonisation en Cisjordanie occupée

La Palestine salue les sanctions de l’Union européenne contre des colons israéliens « extrémistes » La cheffe de la diplomatie palestinienne a qualifié ces sanctions de « pas important vers la responsabilité », appelant à des mesures concrètes contre la colonisation en Cisjordanie occupée

AA / Istanbul

La Palestine a salué la décision de l’Union européenne d’imposer des sanctions contre des organisations et individus israéliens qualifiés « d’extrémistes », accusés d’être impliqués dans les activités de colonisation illégale et les violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

« Il s’agit d’un pas important vers la responsabilité et le respect du droit international », a déclaré la ministre palestinienne des Affaires étrangères Varsen Aghabekian Shahin dans un message publié sur le réseau social américain X.

La responsable palestinienne a appelé à des « mesures concrètes » pour faire face à la colonisation israélienne et aux attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie.

Lundi, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont approuvé une nouvelle série de sanctions visant des colons israéliens et des organisations accusées de soutenir les implantations illégales en Cisjordanie occupée.

La Cisjordanie occupée connaît une recrudescence des violences depuis le début de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza en octobre 2023, marquée notamment par des tueries, arrestations, démolitions d’habitations et l’expansion des colonies, selon des responsables palestiniens.

D’après des chiffres officiels palestiniens, au moins 1.155 Palestiniens ont été tués, environ 11.750 blessés et près de 22.000 personnes arrêtées en Cisjordanie occupée depuis octobre 2023.

* Traduit de Serap Dogansoy