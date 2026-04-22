Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a eu une conversation téléphonique avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi

La Nouvelle-Zélande et le Japon appellent à la diplomatie au Moyen-Orient et à la stabilité face à l’escalade du conflit Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a eu une conversation téléphonique avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi

AA / Istanbul

La Nouvelle-Zélande et le Japon ont appelé mercredi à la diplomatie et à la stabilité au Moyen-Orient, le Premier ministre Christopher Luxon affirmant que le conflit a un « coût humain très réel ».

Christopher Luxon a échangé par téléphone avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi au sujet de la crise en cours au Moyen-Orient.

« Le conflit ayant un coût humain très réel au Moyen-Orient et provoquant des difficultés économiques ici dans l’Indo-Pacifique, nous souhaitons tous deux que la diplomatie réussisse et que la stabilité soit rétablie », a déclaré Luxon dans un communiqué publié après l’appel sur la plateforme américaine X.

Les deux dirigeants ont également souligné l’importance de maintenir les chaînes d’approvisionnement ouvertes afin de gérer les perturbations liées à la crise.

Luxon a aussi mis en avant le rôle du Japon comme fournisseur clé de carburant pour la Nouvelle-Zélande, estimant que ce partenariat resterait essentiel.

Il a salué les informations fournies par Takaichi concernant le nouveau cadre japonais sur les exportations de défense, soulignant que le Japon est un partenaire sécuritaire important pour la Nouvelle-Zélande face aux défis régionaux et mondiaux croissants.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a annoncé mardi que Washington prolongerait son cessez-le-feu avec l’Iran afin de permettre à Téhéran de préparer une « proposition unifiée », après une demande des autorités pakistanaises.

Le Pakistan a accueilli des discussions entre les États-Unis et l’Iran les 11 et 12 avril, après avoir facilité un cessez-le-feu de deux semaines le 8 avril, qui devait expirer mercredi soir (heure de Washington).

Des efforts pour un nouveau cycle de négociations sont en cours, bien que l’incertitude demeure.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz