La boule de feu s’est fragmentée au-dessus du Massachusetts et du New Hampshire, libérant une énergie équivalente à 300 tonnes de TNT, selon l’agence spatiale américaine

La NASA attribue la forte détonation entendue en Nouvelle-Angleterre à l’explosion d’un météore La boule de feu s’est fragmentée au-dessus du Massachusetts et du New Hampshire, libérant une énergie équivalente à 300 tonnes de TNT, selon l’agence spatiale américaine

La NASA a indiqué samedi qu’un météore qui s’est fragmenté à haute altitude au-dessus de la région de la Nouvelle-Angleterre est à l’origine d’une forte détonation entendue dans plusieurs secteurs du Massachusetts et des États voisins plus tôt dans la journée.

L’agence spatiale américaine a précisé, dans une publication sur le réseau social américain X, que des témoins ainsi que le satellite GOES-19 de l’Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA) ont détecté une brillante boule de feu à 14h06 heure locale (18h06 GMT).

Selon la NASA, le météore s’est désintégré à une altitude d’environ 64 kilomètres au-dessus du nord-est du Massachusetts et du sud-est du New Hampshire.

« L’énergie libérée lors de la fragmentation est estimée à l’équivalent d’environ 300 tonnes de TNT, ce qui explique le bruit puissant », a indiqué l’agence.

La NASA a précisé que son évaluation repose sur les observations satellitaires ainsi que sur les témoignages transmis à l’American Meteor Society.

Plus tôt samedi, des habitants de l’est du Massachusetts, notamment à Boston et dans les communes voisines, avaient signalé une forte détonation semblable à une explosion, qui a fait vibrer plusieurs habitations et suscité de nombreux appels aux autorités.

Avant la confirmation de la NASA, la météorologue de NBC10, Pamela Gardner, avait avancé l’hypothèse qu’il puisse s’agir d’un bolide, un météore particulièrement lumineux pénétrant dans l’atmosphère terrestre.

« Un satellite a détecté un phénomène au-dessus de Boston, mais aucun éclair n’a été enregistré. Aucun séisme n’a non plus été signalé par l’USGS », a-t-elle écrit sur X.

Les services de police et de secours de la région ont indiqué avoir reçu plusieurs signalements d’habitants inquiets, sans toutefois constater de dégâts ni de menace immédiate pour la sécurité publique.

Les autorités ont confirmé que le bruit avait été entendu dans une vaste zone, tout en précisant que son origine demeurait initialement inconnue.

Aucun blessé ni dégât matériel n’a été signalé.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir