La marine américaine a escorté un superpétrolier grec transportant 2 millions de barils de brut, désormais en route vers l’Inde pour livrer sa cargaison, rapporte le Wall Street Journal

La marine américaine reprend l’escorte de navires dans le détroit d’Ormuz ( médias ) La marine américaine a escorté un superpétrolier grec transportant 2 millions de barils de brut, désormais en route vers l’Inde pour livrer sa cargaison, rapporte le Wall Street Journal

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

La marine américaine a repris l’escorte de navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz après les récentes frappes américaines contre l’Iran, selon un article publié mardi.

Citant des responsables militaires américains, le Wall Street Journal a rapporté que la marine américaine avait escorté un superpétrolier grec transportant 2 millions de barils de pétrole brut à travers ce passage maritime stratégique au large des côtes d’Oman.

Le navire était bloqué dans la région depuis début mars et fait désormais route vers l’Inde afin d’y livrer sa cargaison, selon les responsables militaires américains cités par le quotidien.

Cette escorte marque la relance du programme baptisé « Project Freedom », une initiative américaine visant à accompagner les navires à travers ce corridor maritime crucial, suspendue environ 36 heures après son lancement initial.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani