« Nous avons reçu une proposition des États-Unis d’Amérique pour rejoindre la coalition visant à rétablir la navigation dans le détroit d’Ormuz », déclare le président lituanien

La Lituanie envisage de rejoindre la coalition dirigée par les États-Unis visant à rouvrir le détroit d’Ormuz « Nous avons reçu une proposition des États-Unis d’Amérique pour rejoindre la coalition visant à rétablir la navigation dans le détroit d’Ormuz », déclare le président lituanien

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

La Lituanie envisage une proposition américaine de rejoindre une coalition internationale visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, où le trafic maritime reste bloqué en raison de l’impasse en cours entre les États-Unis et l’Iran, jeudi, selon le diffuseur public LRT.

« Nous avons reçu une proposition des États-Unis d’Amérique pour rejoindre la coalition en vue du rétablissement de la navigation dans le détroit d’Ormuz ; j’ai l’intention de soumettre cette proposition au Conseil de défense de l’État dans les prochains jours », a déclaré le président Gitanas Nausėda aux journalistes.

Soulignant qu’un mandat du parlement serait nécessaire pour que la participation soit possible, il a réaffirmé que la mission visant à garantir la liberté de navigation dans cette voie maritime serait pacifique.

« Nous sommes solidaires et nous comprenons certainement que nous ne devons pas seulement exiger et prendre, mais aussi donner », a noté Nausėda.

Le Wall Street Journal, citant un câble interne du département d’État envoyé aux ambassades américaines, a rapporté que l’administration Trump cherche à constituer une coalition internationale pour rétablir la navigation dans le détroit d’Ormuz.

Le journal indique que Washington a demandé à ses diplomates de pousser les gouvernements étrangers à rejoindre une nouvelle alliance appelée le Maritime Freedom Construct, qui coordonnerait le partage d’informations, les efforts diplomatiques et l’application des sanctions afin de rouvrir ce point de passage stratégique représentant environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et en GNL.

Les États-Unis et Israël ont commencé des frappes sur l’Iran le 28 février, provoquant des représailles de Téhéran contre les alliés américains dans le Golfe et la fermeture du détroit. La guerre est actuellement en pause, et des efforts sont en cours pour y mettre fin définitivement, ce qui inclut la réouverture de cette voie maritime clé.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz