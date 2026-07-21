L’armée affirme que les missiles ont été abattus par la défense aérienne, sans faire de victime ni causer de dégât matériel

La Jordanie intercepte trois missiles iraniens lors d’une nouvelle attaque visant le royaume L’armée affirme que les missiles ont été abattus par la défense aérienne, sans faire de victime ni causer de dégât matériel

L’armée jordanienne a annoncé mardi que ses défenses aériennes ont abattu trois missiles iraniens lors d’une nouvelle attaque visant le royaume.

L’agence de presse officielle Petra, citant une source militaire, a indiqué que les missiles avaient été interceptés mardi peu après midi.

L’opération n’a fait aucune victime ni causé de dégâts matériels, selon la même source.

Plus tôt dans la journée, l’armée jordanienne avait annoncé que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté et neutralisé cinq drones lancés depuis l’Iran au cours de la nuit et dans la matinée. Aucun mort, blessé ou dégât n’a été signalé.

Ces nouvelles interceptions sont intervenues après que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a affirmé avoir visé, à l’aide de missiles balistiques, un complexe abritant des forces américaines dans la région jordanienne d’Al-Rukban. Les autorités jordaniennes n’ont pas confirmé cette déclaration.

Les États-Unis ont intensifié leurs attaques contre l’Iran depuis la semaine dernière. Téhéran a riposté en frappant des installations et des bases qui, selon lui, sont utilisées par l’armée américaine dans plusieurs pays de la région.

Ces échanges de tirs entre Washington et Téhéran se poursuivent malgré le protocole d’accord conclu en juin sous la médiation du Pakistan afin de mettre fin à leur guerre et de parvenir à un accord de paix durable.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore