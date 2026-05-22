Le chef de la diplomatie russe accuse également les pays occidentaux de vouloir créer une alliance militaire de type OTAN en Asie et de transformer l’Arctique en « zone potentielle de conflit »

La guerre en Ukraine a provoqué « l’effondrement final » du modèle de sécurité euro-atlantique Le chef de la diplomatie russe accuse également les pays occidentaux de vouloir créer une alliance militaire de type OTAN en Asie et de transformer l’Arctique en « zone potentielle de conflit »

AA / Istanbul

Sergey Lavrov a estimé ce vendredi que la guerre en Ukraine avait provoqué « l’effondrement complet et définitif » du modèle de sécurité euro-atlantique, accusant les pays occidentaux d’alimenter les tensions à travers l’Eurasie.

« Le conflit en Ukraine, provoqué par l’OTAN et l’Union européenne (UE), a conduit à l’effondrement complet et définitif, ou peut-être simplement révélé l’effondrement final, du modèle de sécurité euro-atlantique », a déclaré Sergueï Lavrov lors d’une session plénière consacrée à la formation d’une architecture de sécurité et de coopération en Eurasie.

Le chef de la diplomatie russe a affirmé que l’UE avait perdu ces dernières années sa dimension « purement européenne » pour devenir « totalement subordonnée aux plans définis au sein de l’OTAN ».

Il a également accusé les pays occidentaux de promouvoir la création d’une alliance militaire en Asie sur le modèle de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), estimant qu’une telle initiative constituait « une menace directe pour les intérêts légitimes de la Russie ».

Selon lui, les États-Unis et leurs alliés utilisent les tensions en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan pour justifier un renforcement de leur coopération militaire dans la région indo-pacifique.

« Tout cela accroît la pression extérieure sur la Chine et la Corée du Nord, nos partenaires les plus proches dans la région, et en définitive sur les intérêts légitimes de la Russie à sa frontière orientale », a-t-il déclaré.

Sergueï Lavrov a également accusé les pays occidentaux de mener des « initiatives destructrices » en Eurasie contre la Russie, la Chine, l’Iran, le Bélarus et la Corée du Nord, ainsi que contre d’autres États « menant une politique étrangère indépendante ».

Le ministre russe a par ailleurs critiqué la Finlande, accusant Helsinki d’avoir abandonné la neutralité qu’elle observait depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Aujourd’hui, nous observons avec surprise comment Helsinki a abandonné toute la décence qu’elle respectait sous le slogan de la neutralité », a déclaré Lavrov, qualifiant la Finlande de l’un des pays les plus « russophobes » depuis son adhésion à l’OTAN.

Il a enfin estimé que l’intensification des activités de l’OTAN dans l’Arctique contribuait à accroître les tensions dans le Grand Nord et transformait la région en « zone potentielle de conflit ».

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy