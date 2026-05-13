La Grèce a l'intention de participer aux initiatives pour assurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz

Derya Gülnaz Özcan
13 Mai 2026•Mise à jour: 13 Mai 2026
AA / Athènes
Le ministre grec des Affaires étrangères, Giorgos Gerapetritis, a déclaré que son pays était prêt à prendre part aux initiatives visant à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, lorsque les conditions seront favorables.
Gerapetritis a fait des déclarations à la presse à l'issue de son entretien avec le ministre croate des Affaires étrangères, Gordan Radman, mercredi à Athènes.
Soulignant que la Grèce est le plus ancien membre de l'Union européenne (UE) dans les Balkans, le chef de la diplomatie a exprimé le soutien de son pays au processus d'adhésion à l'UE des pays balkaniques.
Attirant l'attention sur les guerres en cours dans la région, Gerapetritis a affirmé que la Méditerranée devait être une mer de paix, ajoutant que le contraire était inacceptable.
Évoquant également la situation dans le détroit d'Ormuz, Giorgos Gerapetritis a déclaré : "La Grèce a la volonté, lorsque les conditions seront favorables, de prendre part aux initiatives visant à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz."
* Traduit du turc par Mariem Njeh