« C'est une nouvelle intimidation de Moscou, on y est habitués, mais on ne s'y résout pas (...) Viser des infrastructures civiles, ce sont des crimes de guerre », a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay, Pascal Confavreux

La France n’envisage pas d’évacuer son personnel diplomatique de Kiev malgré les menaces formulées par Moscou « C'est une nouvelle intimidation de Moscou, on y est habitués, mais on ne s'y résout pas (...) Viser des infrastructures civiles, ce sont des crimes de guerre », a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay, Pascal Confavreux

Le porte-parole du Quai d’Orsay, Pascal Confavreux, a affirmé mardi que la France n’envisageait pas d’évacuer son personnel diplomatique de Kiev malgré les menaces formulées par Moscou à proximité des ambassades étrangères, dénonçant une « nouvelle intimidation » russe et jugeant « inacceptable » toute tentative de se « disculper » d’éventuelles frappes futures contre des infrastructures civiles.

« Non, c’est hors de question », a déclaré Pascal Confavreux, sur le média français franceinfo, estimant que la Russie, « comme membre permanent du Conseil de sécurité et comme co-belligérant », devait garantir la protection des civils ukrainiens ainsi que des représentations diplomatiques étrangères.

Le porte-parole a accusé Moscou de chercher à intimider les chancelleries occidentales après les déclarations russes évoquant des frappes contre des centres administratifs situés à proximité des ambassades. « Viser des infrastructures civiles, ce sont des crimes de guerre », a-t-il rappelé, reprenant des propos précédemment tenus par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

Paris assure toutefois suivre la situation « très sérieusement » avec une « vigilance renforcée », sans modifier pour l’instant son dispositif sécuritaire à Kiev. Pascal Confavreux a souligné que les diplomates français vivaient déjà sous la menace constante des bombardements russes, évoquant « plusieurs appels durant la nuit pour aller se mettre aux abris ».

Le responsable français a également mis en avant l’ampleur des dernières frappes russes contre l’Ukraine, évoquant « 600 drones et 90 missiles » tirés entre samedi et dimanche, pour un coût estimé à « plusieurs centaines de millions d’euros », tout en jugeant leur impact militaire « extrêmement limité », ce qui illustrerait selon lui « l’impasse militaire actuelle » de Moscou.

À ce stade, ni les autorités russes ni les autorités ukrainiennes n’ont réagi aux déclarations du porte-parole du Quai d’Orsay, Pascal Confavreux.

Pour rappel, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé lundi les ressortissants étrangers et les diplomates à quitter Kiev en annonçant des frappes contre les « entreprises du complexe militaro-industriel » de l'Ukraine. Moscou a déjà procédé ces derniers jours à d'intenses bombardements sur la capitale ukrainienne qui ont fait plusieurs morts, tirant même un missile de dernière génération de type Orechnik.



Le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l’échelle internationale notamment de l'Union européenne et des Etats-Unis, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques à l'endroit de Moscou contre «​​​​​​​ cette guerre d'agression ».

La Russie affirme être intervenue pour protéger les populations russophones majoritaires dans les régions séparatistes du Donbass, notamment celles de Donetsk et de Lougansk qui souhaitaient obtenir leur indépendance de l'Ukraine et qui ont fini par être annexées par la Russie suite à deux référendums tenus en septembre 2022 dans ces territoires.