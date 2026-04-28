La France a condamné mardi des attaques visant des infrastructures en Cisjordanie occupée, tout en réaffirmant parallèlement sa stratégie diplomatique visant à empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire

La France condamne des destructions en Cisjordanie et réaffirme une approche diplomatique sur le nucléaire iranien La France a condamné mardi des attaques visant des infrastructures en Cisjordanie occupée, tout en réaffirmant parallèlement sa stratégie diplomatique visant à empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire

AA / Istanbul



Dans un communiqué mardi, le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé des attaques et dégradations visant des infrastructures civiles dans le nord de la Cisjordanie, notamment une station d’épuration située à Tayasir.

Selon le porte-parole du Quai d’Orsay, Pascal Confavreux, le site concerné a été cofinancé par l’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne pour un montant total de 18,2 millions d’euros (21,2 millions de dollars). L’incident aurait également entraîné la mort d’un Palestinien, sans précision supplémentaire sur les circonstances.

La France a également condamné la démolition d’une école, également soutenue financièrement par Paris via le Centre de crise et de soutien dans le cadre du West Bank Protection Consortium.

Le ministère souligne que ces projets visent notamment l’accès à l’eau, à l’éducation et aux services publics de base. Le Quai d’Orsay évoque « une accélération sans précédent de la politique de colonisation » et des violences accrues contre les civils palestiniens.

La France a demandé que les responsables soient identifiés et poursuivis. Elle appelle également à des mécanismes de compensation financière pour les dommages causés. Pascal Confavreux a appelé les autorités israéliennes à « expulser et traduire en justice les responsables de ces actes ».

La France réaffirme en outre son opposition « ferme à toute forme d’annexion qui compromettrait la solution à deux États ».

- La France privilégie la voie diplomatique sur le nucléaire concernant l’Iran

Dans un second communiqué distinct publié le même jour, la diplomatie française a réaffirmé son objectif central : « L’Iran ne se dote jamais d’une arme nucléaire ». Selon le ministère, cet objectif est partagé avec les partenaires européens de l’E3 (France, Allemagne, Royaume-Uni) et doit être atteint « par la diplomatie ».

Paris a rappelé son soutien à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), chargée de vérifier le respect des obligations de non-prolifération et de promouvoir l’usage pacifique de l’énergie nucléaire.

Ces déclarations interviennent dans le cadre de la 11ème Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), où plusieurs États discutent du renforcement du régime international.