Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a rencontré le 4 mai à Paris Kim Aris, fils de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, détenue depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021

La France appelle à la libération immédiate d’Aung San Suu Kyi lors de la rencontre entre Jean-Noël Barrot et Kim Aris Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a rencontré le 4 mai à Paris Kim Aris, fils de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, détenue depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021

AA / Istanbul

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a reçu mardi 4 mai Kim Aris, fils de la conseillère d’État de Birmanie, Aung San Suu Kyi, placée en détention depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021, selon Pascal Confavreux sur le réseau social américain X.

Selon le communiqué partagé sur la plateforme américaine X, Barrot a pris note des annonces des autorités birmanes concernant l’état de santé de Suu Kyi et a souligné que la France continuerait de plaider pour « sa libération immédiate et inconditionnelle », tout en portant une attention particulière à « ses conditions de santé et à son accès aux soins », ainsi qu’au « contact avec ses avocats et proches ». Le ministre a salué la campagne « Proof of Life » conduite par Kim Aris et plusieurs organisations de la société civile.

Par ailleurs, la France soutient activement les « Cinq points de consensus établis par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en avril 2021 », qui visent notamment une « désescalade des violences et l’ouverture d’un dialogue inclusif » entre les parties. En l’absence de progrès tangibles, la France a appuyé le « renouvellement pour un an, le 27 avril 2026 », du régime de « sanction autonome de l’Union européenne sur la Birmanie ».

La Birmanie est dans une crise politique prolongée depuis le coup d’État militaire de février 2021, malgré la pression internationale croissante. La France et ses partenaires européens continuent de privilégier les mesures diplomatiques et économiques ciblées, tout en soutenant les efforts régionaux de l’ASEAN pour un dialogue inclusif.