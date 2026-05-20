- Macron a salué cette attribution sur les réseaux sociaux : « L’EWC se jouera à Paris ! Première qui nous honore. Merci à l’Arabie saoudite pour sa confiance. Prêts à organiser la Coupe du monde d’e-sport 2026 et accueillir le monde à nouveau. »

La France accueillera l’Esports Nations Cup à la place de l’Arabie saoudite, à Paris en 2026 - Macron a salué cette attribution sur les réseaux sociaux : « L’EWC se jouera à Paris ! Première qui nous honore. Merci à l’Arabie saoudite pour sa confiance. Prêts à organiser la Coupe du monde d’e-sport 2026 et accueillir le monde à nouveau. »

La France organisera l’Esports Nations Cup (ENC), présentée comme une « Coupe du monde de l’e-sport », après le retrait de l’Arabie saoudite de l’organisation initialement prévue à Riyad, selon des informations publiées par des médias français.

L’événement, qui réunira 32 nations autour des principales disciplines du jeu vidéo compétitif, se tiendra à Paris entre le 6 juillet et le 23 août 2026. Le format, comprenant des phases qualificatives et un tournoi final, reste inchangé.

Le président français Emmanuel Macron a salué cette attribution dans un message publié sur les réseaux sociaux :

« L’EWC se jouera à Paris ! C’est une première qui nous honore. Merci à l’Arabie Saoudite pour sa confiance. Nous sommes prêts à organiser cette Coupe du monde d’e-sport 2026. Très fiers d’accueillir le monde à nouveau. »

Plusieurs sites emblématiques de la capitale sont évoqués pour accueillir la compétition, dont le Grand Palais, déjà utilisé lors des Jeux olympiques de Paris 2024. L’Accor Arena et l’Adidas Arena figurent également parmi les options à l’étude.

Aucune confirmation définitive n’a encore été donnée concernant les lieux exacts des épreuves ni le dispositif complet d’organisation.