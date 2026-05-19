La flottille indique que 10 bateaux ont échappé à plus de 22 heures d’attaques israéliennes

La Flottille Sumud accuse Israël d’attaquer de nouveau son convoi humanitaire pour Gaza en eaux internationales La flottille indique que 10 bateaux ont échappé à plus de 22 heures d’attaques israéliennes

AA / Istanbul / Mohammad Sio

La Flottille mondiale Sumud a déclaré mardi que des navires militaires israéliens continuent d’attaquer et d’aborder sa flotte d’aide humanitaire dans les eaux internationales alors que le convoi se dirige vers la bande de Gaza.

« L’interception se poursuit. Des navires militaires de l’IOF (armée israélienne) abordent actuellement illégalement notre flotte », a indiqué la flottille dans un communiqué. « Nous restons en état d’alerte maximale alors que nous poursuivons notre route vers Gaza. Nous refusons de nous laisser intimider. »

Les organisateurs ont également affirmé que 10 bateaux humanitaires avaient « échappé à 22 heures d’attaques israéliennes dans les eaux internationales » et poursuivaient leur route vers Gaza.

« Les bateaux se trouvent actuellement à seulement 121 milles nautiques des côtes de Gaza », précise le communiqué.

Plus tôt mardi, le site israélien Walla, citant une source sécuritaire non identifiée, a rapporté que l’armée israélienne avait saisi plus de 40 des 54 navires participant à la traversée et arrêté environ 300 activistes.

Ces développements marquent la deuxième attaque israélienne contre la flottille en plus de 24 heures, après que l’armée israélienne a lancé lundi des attaques contre le convoi humanitaire dans les eaux internationales.

La flottille, composée de 54 bateaux, avait quitté jeudi le district turc de Marmaris dans une nouvelle tentative de briser le blocus israélien imposé à Gaza depuis 2007.

Il ne s’agit pas du premier incident de ce type impliquant la flottille.

Fin avril, l’armée israélienne avait attaqué des bateaux de la flottille dans les eaux internationales au large de l’île grecque de Crète. Le convoi comptait alors 345 participants issus de 39 pays, dont des citoyens turcs.

Les forces israéliennes avaient ensuite saisi 21 bateaux transportant environ 175 militants, tandis que les autres navires poursuivaient leur route vers les eaux territoriales grecques.

Les forces israéliennes avaient ensuite relâché les militants dans les eaux internationales, à l’exception de deux d’entre eux, un militant espagnol et un militant brésilien, transférés dans des centres de détention en Israël avant d’être expulsés par la suite.

Environ 2,4 millions de Palestiniens, dont près de 1,5 million de déplacés, vivent dans des conditions humanitaires catastrophiques à Gaza, aggravées par deux années de génocide israélien ayant fait plus de 72 700 morts et plus de 172 700 blessés, en majorité des femmes et des enfants, tout en provoquant de graves conditions de famine.

Malgré un cessez-le-feu annoncé en octobre 2025, Israël continue de restreindre l’accès de l’aide humanitaire et de mener des frappes quotidiennes, causant la mort de 877 Palestiniens et faisant 2 602 blessés supplémentaires, selon les autorités locales.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani