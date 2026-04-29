La flottille mondiale Sumud bloquée par des navires de guerre israéliens près de la Grèce A environ 54 milles des eaux territoriales grecques, à l'ouest de l'île de Crète

AA / Ankara / Feyzullah Yarimbas

La mission Printemps de la Flottille Mondiale Sumud, partie pour acheminer une aide humanitaire à Gaza, a été bloquée mercredi soir par des navires de guerre et des drones, supposément israéliens, à environ 54 milles des eaux territoriales grecques, à l'ouest de l'île de Crète.



Selon les informations obtenues auprès des membres de la flotte, de nombreux drones ont été repérés au-dessus des bateaux, certains navires ont été visés par des lasers et des fusées de signalisation ont été tirées. Il a été indiqué que sept navires de guerre entouraient la flottille bloquée.



Des éléments jugés appartenir à la marine israélienne auraient imposé aux bateaux d'aide de faire demi-tour.



* Traduit du turc par Tuncay Çakmak