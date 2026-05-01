- La flottille mondiale Sumud indique que la plupart des participants ont été libérés en Crète et appelle à faire pression sur Israël pour les détenus restants

La flottille en direction de Gaza exige qu’Israël libère les deux derniers activistes - La flottille mondiale Sumud indique que la plupart des participants ont été libérés en Crète et appelle à faire pression sur Israël pour les détenus restants

AA / Istanbul / Mohammad Sio

La flottille mondiale Sumud a appelé vendredi les gouvernements à faire pression sur Israël pour libérer les détenus de sa mission en direction de Gaza, indiquant que deux activistes restent en détention.

Dans un communiqué, le groupe a précisé que la plupart des participants qui avaient été arrêtés ont été libérés en Crète, mais que deux personnes, identifiées comme Thiago et Saif, sont toujours détenues.

« Nous exigeons que tous les gouvernements fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour pousser le régime israélien à libérer tous les enlevés illégaux », a déclaré la flottille.

Jeudi, le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que 175 activistes avaient été détenus après que plus de 20 navires ont été saisis dans les eaux internationales alors qu’ils se dirigeaient vers la bande de Gaza.

La flottille, transportant une aide humanitaire pour Gaza, vise à briser le blocus israélien et à ouvrir un couloir humanitaire par voie maritime.

La mission marque la deuxième initiative de la flottille mondiale Sumud, après une première tentative en septembre 2025 qui s’était terminée par une interception israélienne dans les eaux internationales et la détention de centaines d’activistes internationaux.

En octobre 2023, Israël a lancé une guerre génocidaire sur la bande de Gaza, qui a fait plus de 72 000 morts parmi les Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et détruit environ 90 % des infrastructures de l’enclave, les coûts de reconstruction étant estimés par l’ONU à environ 70 milliards de dollars.

Israël impose un blocus sur la bande de Gaza depuis 2007, laissant environ 1,5 million de Palestiniens sans abri sur les 2,4 millions que compte le territoire, après la destruction de leurs maisons lors de la guerre.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz