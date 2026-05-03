- La coalition fait état de mauvais traitements visant Saif Abukeshek après l’interception de navires d’aide en eaux internationales

La Flotille mondiale Sumud affirme qu’Israël a soumis un militant enlevé à une « torture systématique » - La coalition fait état de mauvais traitements visant Saif Abukeshek après l’interception de navires d’aide en eaux internationales

AA/Istanbul/Nour Abuaisha

La coalition de la Flotille mondiale Sumud a affirmé dimanche que des forces israéliennes ont soumis un militant espagnol d’origine palestinienne à des « tortures systématiques » après l’arraisonnement de navires transportant des activistes en mer internationale, en route vers la bande de Gaza pour une mission humanitaire visant à briser le blocus israélien.

Saif Abukeshek et le militant brésilien Thiago de Avila figuraient parmi 175 activistes à bord de plus de 20 bateaux interceptés jeudi alors qu’ils se dirigeaient vers Gaza.

Selon la coalition, les participants ont été transférés en Israël pour interrogatoire et éventuelles poursuites. Une cour israélienne a prolongé leur détention de deux jours, selon l’organisation Adalah.

La flottille affirme que 22 navires ont été interceptés à moins de 80 milles nautiques à l’ouest de la Crète et que les participants ont été « enlevés » puis transférés sur un navire israélien, où ils auraient subi des violences physiques et verbales.

Des témoignages de militants libérés évoquent des cris de Saif Abukeshek, qui aurait été séparé du groupe et soumis à des « tortures systématiques », selon la coalition.

L’organisation dénonce une « grave escalade » et un « crime de guerre supplémentaire » attribué à l’armée israélienne.

Il est indiqué que 36 militants ont été blessés lors de l’interception et de leur détention, puis transférés vers un hôpital à leur arrivée au port de Lerapetra, dans le sud de la Crète, sans précision sur la nature de leurs blessures.

Le groupe affirme que les démarches juridiques engagées par plusieurs instances judiciaires pour empêcher le transfert de civils, dans ce qu’il qualifie d’« opération illégale » depuis les eaux territoriales grecques, ont échoué.

Il décrit cette attaque comme « une extension du blocus imposé à Gaza ».

« Les mêmes forces qui affament la population ont torturé des civils tentant d’apporter de la sécurité aux habitants de Gaza », indique le communiqué, appelant la communauté internationale et les gouvernements européens à exiger la libération immédiate d’Abukeshek et d’Avila, et à condamner publiquement le recours à la torture et à la détention illégale contre des militants humanitaires.

Le texte demande également que les violations du droit international par Israël, notamment la torture, la détention arbitraire et les attaques contre des civils en haute mer, fassent l’objet de poursuites, et réclame une enquête sur le rôle des autorités grecques dans l’autorisation du départ du navire israélien transportant les détenus.

Vendredi, Israël a indiqué avoir libéré tous les militants détenus lors de la flottille, à l’exception d’Abukeshek et d’Avila, ajoutant qu’ils seraient interrogés.

L’organisation Adalah affirme que les militants ont été « transférés illégalement sur le territoire israélien pour interrogatoire », qualifiant cette action d’« enlèvement de ressortissants étrangers depuis les eaux internationales au large des eaux territoriales grecques ».

Israël impose un blocus sur Gaza depuis 2007. Environ 1,5 million de Palestiniens ont été déplacés dans l’enclave après des destructions massives lors de la guerre déclenchée le 8 octobre 2023, qui a fait plus de 72 000 morts et plus de 172 000 blessés, selon les chiffres palestiniens.

Le territoire fait face à une crise humanitaire et sanitaire sans précédent, avec d’importantes destructions des infrastructures, notamment des hôpitaux et des établissements de santé.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir